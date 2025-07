Giuseppe Cruciani: « La storia con la moglie di Jovanotti? Non volevo creare dolore»

Giuseppe Cruciani imago images/ZUMA Wire

Giuseppe Cruciani è una figura polarizzante, noto per il suo programma radiofonico «La Zanzara» su Radio 24, il più seguito in Italia. Il conduttore si racconta in un nuovo libro, rivelando aspetti della sua vita personale.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Il programma radiofonico «La Zanzara» su Radio 24, di Giuseppe Cruciani, è il più ascoltato in Italia.

Il giornalista, che spacca in due la Penisola, ha pubblicato un nuovo libro: «Ipocriti!» dove parla di lui e del mondo che lo circonda.

Con le sue pagine, sfida il lettore a riflettere sui propri pensieri, credi e ideologie, secondo lui spesso condizionate da una sola corrente.

Il 58enne ammette di essere poco presente per la figlia e non vuole tornare su storie del passato, come la relazione con la moglie di Jovanotti: «Non volevo creare dolore a nessuno». Mostra di più

Giuseppe Cruciani è un personaggio che non lascia indifferenti: o lo si ama o lo si odia.

Conosciuto per il suo programma radiofonico «La Zanzara» su Radio 24, il più ascoltato in Italia, si apre al pubblico con il suo nuovo libro «Ipocriti!».

«Ipocriti»

«Viviamo in un mondo di ipocriti, basta guardarsi intorno. Dov'erano i paladini della tolleranza, inorriditi dalla vista dei cittadini in fila e ammanettati, espulsi dagli Usa da Trump, quando succedeva anche con i governi democratici?», si legge sul sito della Hoepli.

«Ipocriti a tutti i livelli: leader in cerca di consensi che fanno promesse raramente capaci di mantenere e gente comune che, per apparire migliore agli occhi degli altri, adotta comportamenti contraddittori. Ipocriti che gridano al fascismo anche se il fascismo non esiste più. Ipocriti che inveiscono contro le forze dell'ordine quando fanno il loro dovere».

Il giornalista, con le sue pagine, sfida il lettore a riflettere sui propri pensieri, credi e ideologie, secondo lui spesso condizionate da una sola corrente.

«Assente con mia figlia, come mio padre»

In un'intervista al Corriere, come riportato anche da «leggo.it» il 58enne parla del suo rapporto con la figlia, ammettendo di essere «un po’ assente nella quotidianità, come mio padre».

Spiega che il suo impegno lavorativo è la causa principale: «Forse sono troppo preso dal mio lavoro: spero che un giorno possa capirlo».

Con la moglie di Jovanotti? «Non volevo creare dolore»

Da oltre un decennio è legato a Eleonora, più giovane di lui, mentre in passato, ha avuto relazioni con Selvaggia Lucarelli e Francesca Valiani, moglie di Jovanotti.

Di queste storie preferisce non parlare: «All’epoca, per parlare di quella vicenda, rifiutai anche dei soldi, ma non volevo creare dolore a nessuno, rimestandoci sopra».

Parlando del suo collega David Parenzo, lo descrive come un «conduttore televisivo formidabile» con un'anima pop che dovrebbe esprimere di più.

Ammira il forte legame del partner di lavoro con la sua famiglia, sia quella d'origine che quella attuale, e riconosce che da essa trae la forza per affrontare le sue sfide quotidiane.