Giuseppe Maggio, noto per la sua disinvoltura sia sul set che nella vita privata, è protagonista della nuova serie Netflix «Mrs Playmen», che racconta la storia di Adelina Tattilo, fondatrice della prima rivista erotica italiana.
L'attore, come riportato da «Chi», che ha recentemente completato gli studi e si è sposato, interpreta Luigi Poggi, un fotografo di spicco della rivista.
La proposta e la scelta del ruolo
Dopo aver terminato le riprese di un film su Maria Schneider, Maggio ha ricevuto l'offerta per «Mrs Playmen». Nonostante non conoscesse inizialmente la storia di Tattilo, è stato affascinato dalla sua rivoluzione nell'editoria degli anni '70, un'epoca di cambiamenti e libertà.
La serie offre uno sguardo su temi come l'erotismo e i costumi sociali, rendendo la figura di Tattilo un soggetto affascinante da esplorare.
Il personaggio di Luigi Poggi
Poggi è un personaggio complesso, con un passato segnato dalla povertà, tipico di molti giovani dell'epoca. L'attore lo descrive come un ragazzo moderno e aperto, soprattutto in termini di sessualità, che affronta i propri desideri con coraggio e senza inibizioni.
L'attore si è sentito a suo agio nel rappresentare queste sfumature, grazie anche alla protezione offerta dal personaggio stesso.