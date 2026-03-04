Giusy Buscemi in un'immagine d'archivio. Covermedia

Dal 4 marzo su Canale 5 la seconda stagione di «Vanina – Un vicequestore a Catania», con Giorgio Marchesi.

Covermedia Covermedia

Giusy Buscemi torna a investigare. La seconda stagione di «Vanina – Un vicequestore a Catania» riporta in prima serata su Canale 5 il personaggio nato dai romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Accanto alla protagonista, anche Giorgio Marchesi, in un equilibrio che intreccia tensione investigativa e fragilità privata.

La vicequestora Guarrasi riparte da Catania con nuovi casi, ma anche con un passato che continua a pesare. La narrazione mantiene il ritmo del crime, ma approfondisce il lato emotivo della protagonista.

«Amo molto questo ruolo»

In un'intervista all'ANSA, l'attrice ha spiegato: «Amo molto questo ruolo femminile, è ricco di sfaccettature, è forte e fragile, è una donna complessa, che rifiuta la bidimensionalità del poliziotto infallibile per abbracciare le nevrosi, le notti insonni... e le paure di chi cerca ostinatamente la normalità».

È proprio questa dimensione a segnare il ritorno della serie, che evita l'eroina senza crepe per restituire una figura attraversata da dubbi e vulnerabilità. I nuovi episodi promettono indagini serrate, ma anche un'evoluzione nei rapporti personali, tra scelte sentimentali e responsabilità professionali.

La seconda stagione debutta mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, con disponibilità in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda televisiva.