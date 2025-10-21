RemakePer «The Running Man» Glen Powell ha dovuto superare l'esame di Stephen King
Covermedia
21.10.2025 - 13:10
Glen Powell sarà il protagonista del nuovo adattamento del romanzo di Stephen King «L'uomo in fuga». Ma prima di calarsi nei panni di Ben Richards, ha dovuto conquistare l'approvazione del re dell'horror.
Covermedia
21.10.2025, 13:10
21.10.2025, 13:13
Covermedia
Per diventare il volto del nuovo «The Running Man», Glen Powell non ha dovuto solo convincere il regista Edgar Wright, ma superare anche l'esame più temuto di Hollywood: quello di Stephen King.
Nel film, tratto dal romanzo distopico «L'uomo in fuga» del 1982 pubblicato da King sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, l'attore di «Top Gun: Maverick» interpreta Ben Richards, costretto a sopravvivere per 30 giorni mentre viene braccato da assassini professionisti in un letale reality televisivo.
Durante il New York Comic Con, Powell ha raccontato che Wright gli aveva offerto il ruolo senza nemmeno un provino. «Edgar mi ha detto: Vuoi fare questo film? E io ho risposto subito di sì», ha ricordato.
«Poi quella sera mi scrive: "Dimenticavo, deve approvarti Stephen King. Guarderà Hit Man – Killer per caso stasera"».
«Ho passato la notte sperando che gli piacesse e che il ruolo fosse ancora mio al mattino», ha confessato l'attore, tirando un sospiro di sollievo quando King gli ha dato il via libera.
Il film renderà omaggio sia al romanzo originale sia al cult del 1987 con Arnold Schwarzenegger, promettendo una versione più fedele alla visione distopica di King.
«The Running Man» arriverà nelle sale il 14 novembre.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico