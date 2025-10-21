Glen Powell

Glen Powell sarà il protagonista del nuovo adattamento del romanzo di Stephen King «L'uomo in fuga». Ma prima di calarsi nei panni di Ben Richards, ha dovuto conquistare l'approvazione del re dell'horror.

Per diventare il volto del nuovo «The Running Man», Glen Powell non ha dovuto solo convincere il regista Edgar Wright, ma superare anche l'esame più temuto di Hollywood: quello di Stephen King.

Nel film, tratto dal romanzo distopico «L'uomo in fuga» del 1982 pubblicato da King sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, l'attore di «Top Gun: Maverick» interpreta Ben Richards, costretto a sopravvivere per 30 giorni mentre viene braccato da assassini professionisti in un letale reality televisivo.

Durante il New York Comic Con, Powell ha raccontato che Wright gli aveva offerto il ruolo senza nemmeno un provino. «Edgar mi ha detto: Vuoi fare questo film? E io ho risposto subito di sì», ha ricordato.

«Poi quella sera mi scrive: "Dimenticavo, deve approvarti Stephen King. Guarderà Hit Man – Killer per caso stasera"».

«Ho passato la notte sperando che gli piacesse e che il ruolo fosse ancora mio al mattino», ha confessato l'attore, tirando un sospiro di sollievo quando King gli ha dato il via libera.

Il film renderà omaggio sia al romanzo originale sia al cult del 1987 con Arnold Schwarzenegger, promettendo una versione più fedele alla visione distopica di King.

«The Running Man» arriverà nelle sale il 14 novembre.