Ridley Scott è un «visionario», si motiva nella decisione. Keystone

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences conferirà l'Oscar alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott.

Keystone-SDA SDA

Queste statuette saranno consegnate durante la 17esima edizione dei Governors Awards dell'Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026, presso la Ray Dolby Ballroom dell'Ovation Hollywood.

Saranno premiate con l'Irving G. Thalberg Memorial Award anche le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler.

«Il Consiglio dei Governatori dell'Academy è entusiasta di conferire i Governors Awards di quest'anno a cinque personalità straordinarie, il cui lavoro innovativo ha plasmato per sempre l'arte cinematografica», ha dichiarato la presidente dell'Academy, Lynette Howell Taylor, definendo Sir Ridley Scott «un vero visionario» e lodando Glenn Close per aver dato vita, «nel corso della sua straordinaria carriera, ad alcuni dei personaggi più complessi del cinema».