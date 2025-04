Glenn Close

Glenn Close non ha dubbi sul talento di Kim Kardashian, ma evita di darle consigli sulla recitazione. Insieme le vedremo nell'inedito legal drama di Ryan Murphy, «All's Fair».

Glenn Close ha recitato con Kim Kardashian sul set di «All's Fair», il nuovo legal drama di Ryan Murphy.

La star, candidata agli Oscar per ben otto volte, ha parlato con entusiasmo della regina dei reality, che segna il suo secondo ruolo importante dopo «American Horror Story: Delicate», accanto a Emma Roberts e Cara Delevingne.

«Ero curiosa. Non vedevo l'ora di incontrarla», ha detto la 78enne, aggiungendo che lavorare con Murphy è un'esperienza tutta nuova. «È un universo diverso e credo che Kim sarebbe sorpresa dal mio approccio. Dovevo adattarmi».

«Non mi permetterei mai di darle consigli»

Glenn ha sottolineato di non aver mai pensato di darle consigli sulla recitazione. «Non mi permetterei mai di darle consigli», ha affermato. «Penso che sia una donna brillante, capace di fare qualsiasi cosa».

Close ha poi elogiato Kim come «grande dirigente» e «imprenditrice» e ha aggiunto che la ammirava per il suo impegno come madre e per il suo percorso di studi in legge.

In un recente episodio di «The Kardashians», Kim ha confessato di sentirsi «molto nervosa» all'idea di recitare accanto a Glenn, promettendo di «dare il massimo».

«All's Fair», che vedrà anche Sarah Paulson, Naomi Watts e Niecy Nash nel cast, debutterà entro la fine dell'anno.