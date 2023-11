Gli amici sono molto preoccupati per Meghan: «Qualcosa non va»

Un insider rivela che gli amici sono preoccupati per le condizioni di Meghan. IMAGO/i Images

Di recente Meghan e Harry si sono concessi una vacanza romantica ai Caraibi su un'isola di lusso. Ma l'apparenza inganna: la duchessa non starebbe affatto bene e i suoi amici più stretti sarebbero molto preoccupati.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan e Harry sono andati in vacanza ai Caraibi a metà ottobre.

Prima del viaggio, i coniugi Sussex erano agli Invictus Games in Germania e correvano da un appuntamento all'altro. Harry ha fondato l'evento sportivo nel 2014.

Ma gli amici di Meghan sarebbero molto preoccupati per lei. È troppo magra e stanca. Mostra di più

A metà ottobre, sulla piccola bellissima isola di Canouan, la duchessa Meghan (42 anni) e il principe Harry (39 anni) si sono divertiti tra spiagge di sabbia fine e acque azzurre. La lussuosa destinazione appartiene allo Stato caraibico di St. Vincent e Grenadine.

L'isola di lusso offre tutto ciò che si può desiderare: ville eleganti progettate da architetti italiani, con vista sul mare e domestici. Canouan è un rifugio di lusso, ideale per famiglie e amici, come pubblicizza il resort sulla sua homepage.

Nonostante la vacanza da sogno, la duchessa Meghan non starebbe affatto bene. I suoi amici sarebbero molto preoccupati per lei.

Le bollette si accumulano per Meghan

In occasione di un recente summit, Meghan ha parlato anche dei suoi figli Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni). L'ordine del giorno prevedeva argomenti come la salute mentale e il benessere dei bambini nell'era digitale. La duchessa ha dichiarato: «Essere una madre è la cosa più importante della mia vita, a parte essere una moglie».

Un insider racconta a In Touch Weekly che tutte le preoccupazioni stanno facendo male a Meghan: «C'è qualcosa che non va. È evidente che non si prende cura di sé e sembra spaventosamente magra».

Il motivo? La 42enne corre da un appuntamento all'altro ed è tormentata dai timori per il futuro. La sua situazione finanziaria le fa venire il mal di pancia. La fonte afferma: «Il denaro è sicuramente un problema. E le bollette si stanno accumulando».

Lo scorso giugno Spotify, gigante dello streaming, ha interrotto prematuramente l'accordo milionario con i Sussex. Si aspettava di più da loro.