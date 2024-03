Villa San Martino ad Arcore, vicino a Milano, è la casa «ancestrale» della famiglia e non è in vendita. EPA/MATTEO BAZZI/KEYSTONE

Gli eredi di Berlusconi vogliono vendere alcune delle magnifiche ville lasciate loro dal ricco padre perché i costi di gestione sono troppo elevati: sono stimati a circa un milione di franchi al mese.

Hai fretta? blue News riassume per te I cinque figli del defunto miliardario dei media ed ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi vogliono vendere alcune delle proprietà ereditate.

I costi di gestione delle oltre dodici ville e tenute ammontano a circa un milione di euro al mese.

Ad esempio, sarà venduta la famosa Villa Certosa in Sardegna. Ma, Villa Martino ad Arcore, vicino a Milano, rimarrà di proprietà della famiglia. Mostra di più

L'ex primo ministro italiano e miliardario dei media Silvio Berlusconi è morto l'anno scorso. Ha lasciato un ricco patrimonio ai suoi cinque figli. Potrebbero anche mai più lavorare per sbarcare il lunario.

Ma la famiglia dell'ex premier si accapigliava per la sua eredità già prima della sua morte: secondo le stime, il patrimonio totale ammontava a circa sette miliardi di euro, compresa una dozzina di ville e residenze.

Troppo costoso per i Berlusconi

Secondo i media italiani, i costi di gestione delle sole proprietà ammontano a circa un milione di franchi al mese.

Per gli eredi sarebbe troppo costoso. Quindi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi vogliono vendere alcune abitazioni, tra cui Villa Certosa in Sardegna, famosa in tutta Italia, e non solo.

In vacanza con Putin

L'enorme struttura in Costa Smeralda dispone di ben 126 camere su una superficie totale di 4.500 metri quadrati, oltre a un parco di 120 ettari.

Non c'è da stupirsi che numerosi capi di Stato e di governo siano stati ospiti qui durante il periodo in cui Berlusconi era Primo Ministro, tra cui George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin.

Vladimir Putin e Silvio Berlusconi trascorrono una vacanza insieme a Villa Certosa in Sardegna nel 2003. imago stock&people (archivio)

Il prezzo di vendita di Villa Certosa dovrebbe comunque essere sufficiente a coprire i costi di manutenzione del portafoglio immobiliare. Il valore della proprietà è stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro.

Oltre a Villa Martino ad Arcore, vicino a Milano, che rimarrà alla famiglia, spicca Villa Certosa. Secondo i media, i valori delle altre case e tenute sono molto più bassi.