Prince

Il primo inedito «Stone» è già disponibile su tutte le piattaforme streaming.

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A 10 anni dalla scomparsa di Prince, gli eredi del leggendario artista pubblicheranno un nuovo album di inediti.

Il cantante di «Purple Rain», Prince Rogers Nelson all'anagrafe, si è spento all'età di 57 anni nell'aprile del 2016 a causa di un'accidentale overdose di fentanyl.

In concomitanza con il festival Prince Celebration 2026, in corso tra Paisley Park e altre location del Minnesota, i rappresentanti della famiglia dell'artista hanno annunciato l'arrivo di «Timeless», che verrà rilasciato il 28 agosto.

«Timeless ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince nell'arco di quasi quattro decenni, dalle sue prime registrazioni in studio da bambino prodigio a Minneapolis fino a una delle sue ultime esibizioni registrate», hanno dichiarato in un comunicato.

Il primo estratto «Stone» del 1995 è ora disponibile in streaming. Tra le altre nove tracce, incise tra il 1977 e il 2016, sono presenti «With This Tear» del 1991 e «The Guilty Ones» del 2007.

«La collezione mette in luce la straordinaria coerenza, la curiosità e l'ambizione creativa che hanno caratterizzato il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli inediti del suo percorso creativo», si legge nel comunicato.

Il Prince Celebration 2026 terminerà domenica, con vari ospiti tra cui Chaka Khan e Miguel. Nel weekend si terrà anche una festa di quartiere gratuita nel centro di Minneapolis, con un coro ad animare lo spettacolo.

«Per la prima volta in assoluto, il centro di Minneapolis diventa un omaggio vivente a Prince Rogers Nelson, dove migliaia di persone si riuniscono, con le voci unite, per celebrare la musica e lo spirito che continuano a definire una città. Questo è più di un semplice canto collettivo. Questo è un momento», si legge in un comunicato stampa.