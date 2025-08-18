L'attore Johnny Depp ha un hobby speciale...
... colleziona bambole Barbie e Ken. Ma non si tratta di bambole qualsiasi, gli piacciono le edizioni speciali. Possiede bambole di Beyoncé, Lindsay Lohan e Marilyn Monroe.
L'ereditiera Paris Hilton, invece, caccia le rane e le libera di nuovo, ha rivelato in un'intervista. Perché? Lo sa solo lei...
L'ex campione del mondo di boxe Mike Tyson ha un debole per i piccioni. Il 58enne alleva piccioni e partecipa a gare con i suoi uccelli. Già da bambino aveva un piccione di nome Julius.
La cantante Katy Perry colleziona capelli umani. In passato ha portato in borsa anche ciocche di Miley Cyrus e Taylor Swift.
La star Angelina Jolie ha un debole per i pugnali e i coltelli rari. Ha accumulato una vasta collezione.
Anche Leonardo DiCaprio è un collezionista: possiede action figures, soprattutto quelle di Star Trek.
All'ex modella Kate Moss piace partecipare alle gare di nuoto sincronizzato.
All'attrice e cantante Selena Gomez piacciono le cose spettrali. Ama visitare luoghi sperduti o andare a caccia di fantasmi in castelli infestati.
Tom Hanks ha un debole per le vecchie macchine da scrivere. La star di Hollywood ha pubblicato un libro sulla sua passione intitolato «Weird Guys».
Ed Sheeran ama i Lego e tutto ciò che li riguarda. Una volta ha persino portato un set di costruzioni a un appuntamento.
Taylor Swift ama i gatti più di ogni altra cosa e adora costruire palle per adornare l'albero di natale.
L'hobby di Justin Bieber è risolvere i cubi di Rubik e può farlo in poco più di un minuto, come ha dimostrato in diretta a «Wetten, dass...?» nel 2011.
L'attrice Mila Kunis si diverte a giocare a «World of Warcraft» in biancheria intima.
Neil Patrick Harris («How I Met Your Mother») è un mago di talento. La sua inclinazione per la magia va ben oltre l'hobby: da tempo si è fatto un nome nella scena e ha già ricevuto diversi premi per i suoi trucchi.
Brad Pitt ha un debole per i gerbilli. Insieme ai suoi figli, ha costruito un recinto superlativo per i suoi topolini, con altalene, un bel giardino e tanto spazio. Costo: 55'000 euro.
La duchessa Meghan ha rivelato nella sua serie Netflix «With Love, Meghan» di amare l'apicoltura.
Nella vita reale, la duchessa Meghan e la principessa Kate sono distanti. Ma hanno lo stesso hobby: l'apicoltura.
L'attrice Kaley Cuoco è un'appassionata di salto a ostacoli. La star di «Big Bang Theory» ama gli sport equestri e ha partecipato a molte competizioni nel corso degli anni. Possiede più di venti cavalli.
Il premio Oscar Susan Sarandon è una grande appassionata di ping pong.
Gli hobby bizzarri e divertenti delle star
Molti tra noi hanno hobby e passioni più o meno tradizionali: dal calcio ai francobolli, dalla raccolta di pupazzi Labubu al piacere per la musica classica. Anche le star ne hanno e alcune, diciamolo, sono davvero bizzarre.
Guarda la gallery per scoprirli!