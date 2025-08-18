  1. Clienti privati
Curiosità Gli hobby bizzarri delle star: scopri le passioni di Johnny Depp, Brad Pitt e molti altri

bfi

18.8.2025

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star
Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. L'attore Johnny Depp ha un hobby speciale...

L'attore Johnny Depp ha un hobby speciale...

Immagine: Michael Reynolds/Pool EPA/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. ... colleziona bambole Barbie e Ken. Ma non si tratta di bambole qualsiasi, gli piacciono le edizioni speciali. Possiede bambole di Beyoncé, Lindsay Lohan e Marilyn Monroe.

... colleziona bambole Barbie e Ken. Ma non si tratta di bambole qualsiasi, gli piacciono le edizioni speciali. Possiede bambole di Beyoncé, Lindsay Lohan e Marilyn Monroe.

Immagine: KEYSTONE

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. L'ereditiera Paris Hilton, invece, caccia le rane e le libera di nuovo, ha rivelato in un'intervista. Perché? Lo sa solo lei...

L'ereditiera Paris Hilton, invece, caccia le rane e le libera di nuovo, ha rivelato in un'intervista. Perché? Lo sa solo lei...

Immagine: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. L'ex campione del mondo di boxe Mike Tyson ha un debole per i piccioni. Il 58enne alleva piccioni e partecipa a gare con i suoi uccelli. Già da bambino aveva un piccione di nome Julius.

L'ex campione del mondo di boxe Mike Tyson ha un debole per i piccioni. Il 58enne alleva piccioni e partecipa a gare con i suoi uccelli. Già da bambino aveva un piccione di nome Julius.

Immagine: Debby Wong/ZUMA Press Wire/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. La cantante Katy Perry colleziona capelli umani. In passato ha portato in borsa anche ciocche di Miley Cyrus e Taylor Swift.

La cantante Katy Perry colleziona capelli umani. In passato ha portato in borsa anche ciocche di Miley Cyrus e Taylor Swift.

Immagine: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. La star Angelina Jolie ha un debole per i pugnali e i coltelli rari. Ha accumulato una vasta collezione.

La star Angelina Jolie ha un debole per i pugnali e i coltelli rari. Ha accumulato una vasta collezione.

Immagine: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Anche Leonardo DiCaprio è un collezionista: possiede action figures, soprattutto quelle di Star Trek.

Anche Leonardo DiCaprio è un collezionista: possiede action figures, soprattutto quelle di Star Trek.

Immagine: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. All'ex modella Kate Moss piace partecipare alle gare di nuoto sincronizzato.

All'ex modella Kate Moss piace partecipare alle gare di nuoto sincronizzato.

Immagine: Evan Agostini/Invision/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. All'attrice e cantante Selena Gomez piacciono le cose spettrali. Ama visitare luoghi sperduti o andare a caccia di fantasmi in castelli infestati.

All'attrice e cantante Selena Gomez piacciono le cose spettrali. Ama visitare luoghi sperduti o andare a caccia di fantasmi in castelli infestati.

Immagine: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Tom Hanks ha un debole per le vecchie macchine da scrivere. La star di Hollywood ha pubblicato un libro sulla sua passione intitolato «Weird Guys».

Tom Hanks ha un debole per le vecchie macchine da scrivere. La star di Hollywood ha pubblicato un libro sulla sua passione intitolato «Weird Guys».

Immagine: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Ed Sheeran ama i Lego e tutto ciò che li riguarda. Una volta ha persino portato un set di costruzioni a un appuntamento.

Ed Sheeran ama i Lego e tutto ciò che li riguarda. Una volta ha persino portato un set di costruzioni a un appuntamento.

Immagine: Joel C Ryan/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Taylor Swift ama i gatti più di ogni altra cosa e adora costruire palle per adornare l'albero di natale.

Taylor Swift ama i gatti più di ogni altra cosa e adora costruire palle per adornare l'albero di natale.

Immagine: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. L'hobby di Justin Bieber è risolvere i cubi di Rubik e può farlo in poco più di un minuto, come ha dimostrato in diretta a «Wetten, dass...?» nel 2011.

L'hobby di Justin Bieber è risolvere i cubi di Rubik e può farlo in poco più di un minuto, come ha dimostrato in diretta a «Wetten, dass...?» nel 2011.

Immagine: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. L'attrice Mila Kunis si diverte a giocare a «World of Warcraft» in biancheria intima.

L'attrice Mila Kunis si diverte a giocare a «World of Warcraft» in biancheria intima.

Immagine: FilmMagic

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Neil Patrick Harris («How I Met Your Mother») è un mago di talento. La sua inclinazione per la magia va ben oltre l'hobby: da tempo si è fatto un nome nella scena e ha già ricevuto diversi premi per i suoi trucchi.

Neil Patrick Harris («How I Met Your Mother») è un mago di talento. La sua inclinazione per la magia va ben oltre l'hobby: da tempo si è fatto un nome nella scena e ha già ricevuto diversi premi per i suoi trucchi.

Immagine: Imagespace/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Brad Pitt ha un debole per i gerbilli. Insieme ai suoi figli, ha costruito un recinto superlativo per i suoi topolini, con altalene, un bel giardino e tanto spazio. Costo: 55'000 euro.

Brad Pitt ha un debole per i gerbilli. Insieme ai suoi figli, ha costruito un recinto superlativo per i suoi topolini, con altalene, un bel giardino e tanto spazio. Costo: 55'000 euro.

Immagine: Luca Bruno/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. La duchessa Meghan ha rivelato nella sua serie Netflix «With Love, Meghan» di amare l'apicoltura.

La duchessa Meghan ha rivelato nella sua serie Netflix «With Love, Meghan» di amare l'apicoltura.

Immagine: Peter Dejong/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Nella vita reale, la duchessa Meghan e la principessa Kate sono distanti. Ma hanno lo stesso hobby: l'apicoltura.

Nella vita reale, la duchessa Meghan e la principessa Kate sono distanti. Ma hanno lo stesso hobby: l'apicoltura.

Immagine: Yui Mok/PA Pool/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. L'attrice Kaley Cuoco è un'appassionata di salto a ostacoli. La star di «Big Bang Theory» ama gli sport equestri e ha partecipato a molte competizioni nel corso degli anni. Possiede più di venti cavalli.

L'attrice Kaley Cuoco è un'appassionata di salto a ostacoli. La star di «Big Bang Theory» ama gli sport equestri e ha partecipato a molte competizioni nel corso degli anni. Possiede più di venti cavalli.

Immagine: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Gli hobby bizzarri e divertenti delle star. Il premio Oscar Susan Sarandon è una grande appassionata di ping pong.

Il premio Oscar Susan Sarandon è una grande appassionata di ping pong.

Immagine: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Molti tra noi hanno hobby e passioni più o meno tradizionali: dal calcio ai francobolli, dalla raccolta di pupazzi Labubu al piacere per la musica classica. Anche le star ne hanno e alcune, diciamolo, sono davvero bizzarre.

Redazione blue News

18.08.2025, 09:03

18.08.2025, 09:15

Guarda la gallery per scoprirli!

