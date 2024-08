Oasis

Covermedia

Gli Oasis aggiungono nuove date al loro attesissimo tour, a causa di una richiesta «senza precedenti».

I fratelli Noel e Liam Gallagher hanno posto fine a una faida lunga 15 anni, annunciando a inizio settimana un tour con date nel Regno Unito e Irlanda nel 2025. E tra i fan è già partita la caccia al biglietto, nonostante la vendita ufficiale inizierà soltanto domani, sabato 31 agosto.

I rocker hanno aggiunto una quinta data all'Heaton Park nella loro città natale, Manchester, una quinta data a Wembley (Londra) e una terza data al Murrayfield Stadium di Edimburgo.

«A causa di una richiesta senza precedenti, sono state aggiunte tre nuove date nel Regno Unito al tour Oasis Live '25», ha scritto il duo sui canali social. «Heaton Park – 16 luglio, Wembley – 30 luglio, Edimburgo – 12 agosto. I biglietti saranno disponibili per la vendita sabato 31 agosto a partire dalle ore 9».

Un tour mondiale?

L'Oasis Live '25 partirà dal Principality Stadium di Cardiff il 4 luglio e terminerà al Croke Park di Dublino il 17 agosto.

I Gallagher tuttavia hanno smentito una loro presunta partecipazione al Glastonbury, in programma un mese prima dell'inizio della loro tournée.

«A fronte di alcune speculazioni mediatiche, gli Oasis non suoneranno al Glastonbury 2025 e in nessun altro festival il prossimo anno», ha scritto un portavoce del gruppo. «L'unico modo per vedere la band esibirsi sarà l'Oasis Live '25 World Tour».

Non è da escludere che prossimamente la rockband annunci nuove date negli altri continenti.

