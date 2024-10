Oasis

I cinque nuovi spettacoli si aggiungono alle esibizioni già confermate nel Regno Unito e in Irlanda, che partiranno a luglio.

Covermedia

Gli Oasis hanno annunciato nuove date nordamericane per il loro tour di reunion del 2025. I fratelli Liam e Noel Gallagher hanno comunicato ieri che si esibiranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico l'anno prossimo.

I concerti nordamericani si aggiungono alle date già previste nel Regno Unito e in Irlanda, che inizieranno il 4 luglio a Cardiff, Galles. L'annuncio è stato pubblicato sui canali social ufficiali della band, con un post che recitava: «America, gli Oasis stanno arrivando. Avete un'ultima possibilità per dimostrare che ci avete sempre amato».

La tappa nordamericana del tour partirà il 24 agosto a Toronto e proseguirà a Chicago il 28 agosto, nel New Jersey il 31 agosto, a Pasadena il 6 settembre, concludendosi a Città del Messico il 12 settembre.

L'ultima esibizione nel 2008

I cantanti di «Wonderwall» si sono esibiti per l'ultima volta negli Stati Uniti il 20 dicembre 2008 a Fairfax, Virginia, prima di sciogliersi l'anno successivo.

Liam Gallagher aveva accennato alle date americane il 9 settembre, quando in un post su X aveva scritto: «Amo l'America e so, nel profondo, che voi amate ME».

L'annuncio arriva poche settimane dopo che migliaia di fan sono rimasti delusi dall'aumento dei prezzi dei biglietti per le 19 date nel Regno Unito e in Irlanda, a causa del sistema di prezzo dinamico di Ticketmaster, che alza il costo per gli spettacoli più richiesti. Tuttavia, la band ha chiarito che questo sistema non verrà applicato alla vendita dei biglietti per gli spettacoli negli Stati Uniti.

Gli Oasis hanno intenzione di esibirsi anche in altri continenti dopo le tappe europee e nordamericane, ma le date devono ancora essere confermate.

