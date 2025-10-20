«Gli occhi degli altri»Jasmine Trinca nel film che riporta alla luce il delitto Casati Stampa
20.10.2025 - 11:00
Alla Festa del Cinema di Roma l'opera di Andrea De Sica, con Trinca e Filippo Timi, rilegge il celebre caso di cronaca come metafora del potere e della violenza di genere.
Jasmine Trinca torna protagonista alla Festa del Cinema di Roma con «Gli occhi degli altri», film diretto da Andrea De Sica che riapre una delle pagine più controverse della cronaca italiana: il delitto Casati Stampa.
Dietro la storia di un triangolo amoroso negli anni Sessanta, il regista costruisce un racconto sul desiderio, il possesso e l'illusione del controllo.
Nel film, la Trinca interpreta Elena, accanto a Filippo Timi nei panni del marchese Elio, ispirato a Camillo Casati Stampa. Il delitto originale, avvenuto il 30 agosto 1970 con l'uccisione della moglie Anna Fallarino e del suo amante, diventa qui un dramma psicologico ambientato in una villa isolata la notte di Capodanno.
«Non si tratta di miseria umana, ma di un benessere malato», spiega Jasmine Trinca, sottolineando come la violenza di genere spesso si annidi in contesti di privilegio. De Sica, dal canto suo, racconta di aver voluto «un incubo che avviene alla luce del sole», girando in una villa reale sull'isola di Zannone.
«Gli occhi degli altri» smonta l'estetica patinata degli anni Sessanta per mostrare il lato oscuro del desiderio e del potere. In uscita nelle sale italiane nel marzo 2026, il film è già uno dei titoli più discussi della rassegna romana.