Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson sono attesi all'O2 Arena per onorare la memoria dell'ex compagno di band, morto prematuramente il 16 ottobre.

A quasi 10 anni dal loro scioglimento, gli One Direction potrebbero riunirsi sul palco dei BRIT Awards per ricordare Liam Payne. Il cantante è morto all'età di appena 31 anni il 16 ottobre a seguito di una caduta dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires.

Sicuramente i produttori dei BRIT Awards onoreranno la memoria del giovane artista con un breve video durante la cerimonia, come riporta il The Sun.

Tuttavia, secondo fonti bene informate, potrebbero esibirsi sul palco dell'O2 Arena di Londra Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, nel ricordo del compagno di band. L'ultima esibizione dell'ex boyband risale al 2016.

«L'omaggio a Liam alla cerimonia di quest'anno ha creato un vero fermento e ha fatto sorgere speculazioni sul fatto che i restanti membri della band One Direction potrebbero finalmente tornare insieme sul palco», ha affermato l'insider. «Sarebbe un modo del tutto appropriato per onorare Liam e sono già in corso trattative su come rendere indimenticabile questa parte dei Brits».

Il tributo dovrebbe includere delle esibizioni, un filmato e un'orchestra dal vivo: «Liam adorava i BRIT Awards, ha partecipato e si è esibito varie volte nel corso degli anni, sia con gli One Direction sia da solista, e sarà sempre parte della storia dello show», continua la fonte. «Oltre alla possibilità che siano coinvolti i ragazzi degli One Direction, altre star del settore saranno presenti per ricordare Liam».

L'ultima volta che Harry, Niall, Zayn e Louis sono stati visti insieme è stato in occasione dei funerali di Liam, a novembre.

I BRIT Awards si terranno a Londra il 1° marzo.