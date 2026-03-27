Dopo quasi un quarto di secoloGli Oscar lasciano Hollywood, nel 2029 si terranno a Downtown Los Angeles
SDA
27.3.2026 - 12:51
Gli Oscar lasciano Hollywood dopo quasi un quarto di secolo. A partire dal 2029, la cerimonia si trasferirà dal Dolby Theatre sulla Walk of Fame al complesso di L.A. Live, a Downtown Los Angeles, dove già si assegnano gli Emmy, i premi più importanti per della tv.
Keystone-SDA
27.03.2026, 12:51
27.03.2026, 14:45
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Il nuovo accordo tra l'Academy e la società AEG sarà valido fino al 2039.
Il cambiamento coincide con una svolta anche nella distribuzione: dal 2029 gli Oscar saranno trasmessi in streaming globale su YouTube, lasciando dopo oltre 50 anni la tv tradizionale, rappresentata da Abc (proprietà del colosso Disney).
L'obiettivo è rilanciare l'evento, il cui pubblico è calato negli ultimi anni. Gli Oscar resteranno sull'Hollywood boulevard (e su Abc) fino al 2028, per la 100a edizione.