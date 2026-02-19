Copertina Di «Days Of Ash» Degli U2

La band irlandese pubblica a sorpresa un nuovo progetto di sei brani nel giorno del Mercoledì delle Ceneri. Tra le collaborazioni, Ed Sheeran e il musicista ucraino Taras Topolia.

Covermedia Covermedia

Gli U2 pubblicano a sorpresa un EP dal forte contenuto politico. Si intitola «Days of Ash» ed esce in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri, ricorrenza sacra per molte confessioni cristiane. Un progetto autonomo, composto da sei tracce, che intercetta il clima globale con toni di denuncia e riflessione.

La band irlandese – Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. – presenta cinque brani inediti insieme a «Wildpeace», poesia dello scrittore israeliano Yehuda Amichai letta dall'artista nigeriana Adeola del collettivo Les Amazones d'Afrique.

«Le canzoni di Days of Ash sono molto diverse per umore e tema rispetto a quelle che inseriremo nell'album più avanti quest'anno», afferma Bono in una nota, riferendosi al sedicesimo album in studio della band. «Questi brani non potevano aspettare; erano impazienti di uscire nel mondo. Sono canzoni di sfida e di sgomento, di lamento. Le canzoni di celebrazione arriveranno, stiamo lavorando a quelle ora... perché, nonostante tutto l'orrore che vediamo normalizzato ogni giorno sui nostri piccoli schermi, non c'è nulla di normale in questi tempi folli e sconvolgenti. E dobbiamo affrontarli prima di poter tornare ad avere fiducia nel futuro. E gli uni negli altri».

Le canzoni

Il brano di apertura, «American Obituary», riflette sui raid condotti dagli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) in diverse città statunitensi nell'ambito della stretta sull'immigrazione illegale voluta dal presidente USA Donald Trump, oltre alla sparatoria costata la vita a Renée Good a Minneapolis, in Minnesota.

Altrove, «Song of the Future» rende omaggio a Sarina Esmailzadeh, sedicenne iraniana che sarebbe stata picchiata a morte durante una protesta nel 2022. «One Life At A Time» è invece dedicata ad Awdah Hathaleen, padre palestinese di tre figli ucciso nel suo villaggio in Cisgiordania nel luglio 2025.

In «Yours Eternally», Bono e The Edge collaborano con Ed Sheeran e con il musicista ucraino Taras Topolia, oggi soldato. «Taras è l'ispirazione di Yours Eternally, una canzone scritta come una lettera da un soldato in servizio attivo, con uno spirito audace e birichino che rispecchia quello dell'Ucraina», spiega il frontman.

L'uscita di «Days of Ash» è accompagnata anche dal ritorno di «Propaganda», rivista digitale speciale di 52 pagine. Gli U2 avevano pubblicato per la prima volta il magazine circa quarant'anni fa.