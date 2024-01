Sabrina Ferilli

In arrivo un cast stellare nel nuovo capitolo Rai Fiction.

Nel mondo televisivo, caratterizzato da slittamenti e rinvii, Sabrina Ferilli si distingue per un gioco d'anticipo che cattura l'attenzione degli spettatori.

Grazie a un'anteprima esclusiva di DavideMaggio.it, ora sappiamo che l'atteso ritorno dell'attrice romana in una Rai Fiction avverrà prima del previsto, il 19 febbraio, ribaltando le aspettative iniziali del 27 febbraio.

La nuova serie, intitolata «Gloria» e diretta da Fausto Brizzi, è prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction. La trama si sviluppa attorno a Gloria Grandi, un'indimenticabile diva del cinema italiano convinta che il suo talento sia stato sprecato nel mondo della serialità televisiva.

Determinata a tornare al cinema, Gloria si scontra con la realtà quando scopre che le porte di Cinecittà si sono aperte solo per spot pubblicitari di scarsa qualità. La trama si infittisce quando, complice un errore medico, il suo astuto agente escogita un piano tanto brillante quanto meschino.

La serie promette di essere un cocktail di emozioni, con Ferilli nel ruolo di Gloria, affiancata da un cast eccezionale che include Massimo Ghini, Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, Martina Lampugnani e Luca Angeletti.

In un'intervista, Sabrina Ferilli condivide il suo entusiasmo per il progetto, dichiarando: «Interpretare Gloria è stata una sfida incredibile. Il suo percorso di riscatto è avvincente, e credo che gli spettatori saranno catturati dalla sua determinazione e passione. È un onore far parte di questa produzione».

Con questa nuova avventura televisiva, Sabrina Ferilli si prepara a incendiare lo schermo con la storia travolgente di Gloria, una donna decisa a riprendersi il posto che le spetta nel mondo dello spettacolo. Non resta che attendere con trepidazione il debutto della fiction Rai che promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della televisione.

Covermedia