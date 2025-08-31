Gordon Ramsay con una fan. IMAGO/Anadolu Agency

Lo chef britannico, celebre per programmi TV come «Hell's Kitchen» e «Masterchef UK», ha condiviso sui social di aver subito un intervento per rimuovere un tumore che gli era comparso proprio dietro l'orecchio. E la battuta: «Non ho fatto un lifting!».

Hai fretta? blue News riassume per te Gordon Ramsay ha rivelato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma basocellulare dal viso.

L'annuncio è stato fatto tramite un post su Instagram, dove il famoso chef britannico - noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come «Hell's Kitchen» e «Masterchef UK» - ha condiviso immagini della ferita.

Il 58enne anche colto l'occasione per ricordare ai suoi follower l'importanza della protezione solare. Mostra di più

Gordon Ramsay ha recentemente rivelato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma basocellulare dal viso.

L'annuncio è stato fatto tramite un post su Instagram, dove il famoso chef britannico - noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come «Hell's Kitchen» e «Masterchef UK» - ha espresso la sua gratitudine verso il team medico di «The Skin Associates» per il loro intervento tempestivo.

Nel post, il 58enne - come riporta tra gli altri «TGcom24» - ha condiviso immagini della ferita, inizialmente coperta da un cerotto e successivamente mostrata con i punti di sutura visibili.

Ha anche colto l'occasione per ricordare ai suoi follower l'importanza della protezione solare, concludendo con una battuta sul fatto che l'intervento non fosse un lifting, scherzando sul bisogno di un rimborso.

Cos'è il carcinoma basocellulare

Il carcinoma basocellulare è una forma di cancro della pelle che si sviluppa nelle cellule basali, situate negli strati più profondi dell'epidermide.

Sebbene raramente dia luogo a metastasi, può crescere e danneggiare i tessuti circostanti. I principali fattori di rischio includono l'esposizione al sole e la pelle chiara.

Le opzioni di trattamento comprendono interventi chirurgici, crioterapia e trattamenti topici. È fondamentale sottoporsi a controlli regolari per prevenire lo sviluppo di questo tipo di tumore.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA