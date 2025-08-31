Post e foto su InstagramGordon Ramsay: «Mi è stato scoperto un carcinoma cutaneo, che mi è stato rimosso»
31.8.2025 - 10:12
Lo chef britannico, celebre per programmi TV come «Hell's Kitchen» e «Masterchef UK», ha condiviso sui social di aver subito un intervento per rimuovere un tumore che gli era comparso proprio dietro l'orecchio. E la battuta: «Non ho fatto un lifting!».
Gordon Ramsay ha recentemente rivelato di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma basocellulare dal viso.
L'annuncio è stato fatto tramite un post su Instagram, dove il famoso chef britannico - noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come «Hell's Kitchen» e «Masterchef UK» - ha espresso la sua gratitudine verso il team medico di «The Skin Associates» per il loro intervento tempestivo.
Nel post, il 58enne - come riporta tra gli altri «TGcom24» - ha condiviso immagini della ferita, inizialmente coperta da un cerotto e successivamente mostrata con i punti di sutura visibili.
Ha anche colto l'occasione per ricordare ai suoi follower l'importanza della protezione solare, concludendo con una battuta sul fatto che l'intervento non fosse un lifting, scherzando sul bisogno di un rimborso.