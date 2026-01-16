Gracie Abrams

La cantautrice candidata ai Grammy entra ufficialmente nel mondo del cinema. Gracie Abrams sarà la protagonista di «Please», nuovo film targato A24 diretto da Halina Reijn: per lei è il debutto assoluto sul grande schermo.

Gracie Abrams è pronta a varcare il confine tra palco e set cinematografico.

Secondo quanto riportato da Deadline, la cantante statunitense è stata scelta come protagonista di «Please», nuovo film prodotto dalla casa indipendente A24. Si tratta del suo esordio come attrice, un passaggio significativo che apre una nuova fase della sua carriera artistica.

Alla regia c'è Halina Reijn, una delle voci più interessanti del cinema contemporaneo, già dietro la macchina da presa di «Babygirl», con Nicole Kidman, e di «Bodies Bodies Bodies». Un nome che garantisce uno sguardo autoriale e una cifra stilistica riconoscibile, in perfetta sintonia con l'estetica sofisticata e inquieta del cinema A24.

Il cinema, del resto, è una lingua familiare per Abrams. Figlia di J.J. Abrams, autore di film come «Armageddon» e regista dei capitoli di «Star Trek» e della saga di «Star Wars» – «Il risveglio della Forza» e «L'ascesa di Skywalker» – Gracie cresce in un ambiente creativo che attraversa generazioni di storytelling. Il padre è attualmente al lavoro su «The Great Beyond», con Jenna Ortega e Glen Powell.

L'eredità artistica si estende anche alla famiglia allargata: la nonna Carol Abrams è vincitrice di un Peabody Award, mentre il nonno Gerald Abrams ha ottenuto una nomination agli Emmy. Un contesto che rende il passaggio davanti alla macchina da presa meno sorprendente di quanto possa sembrare.

Intervistata nell'aprile 2025 per la cover story di Billboard, Abrams aveva mantenuto un profilo cauto sulle sue ambizioni hollywoodiane. «Non so cosa voglio provare a rendere reale in questo momento», aveva dichiarato, lasciando però intendere di avere «molte ambizioni» al di là della musica. Oggi, quelle parole trovano una prima, concreta conferma.

Sul fronte musicale, la pop star continua intanto a consolidare il suo successo. L'album «The Secret of Us», pubblicato nel giugno 2024, ha raggiunto il secondo posto della Billboard 200 e ha dato il via, la scorsa estate, al suo primo tour nei palazzetti come headliner.