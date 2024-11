Beyoncé

La star stabilisce nuovi record agli Oscar della musica con un'incetta di nomination.

Covermedia

En plein di nomination per Beyoncé ai Grammy Awards 2025.

La Recording Academy ha annunciato le candidature per la cerimonia, in cui sarà di certo protagonista la star di «Texas Hold 'Em», che ha ricevuto ben 11 nomination.

Beyoncé, che è l'artista più premiata nella storia con 32 Grammys in totale, ha nuovamente riscritto la storia divenendo la cantante con più nomination in assoluto.

Queen Bey è stata nominata per la prima volta nelle categorie country, grazie al suo acclamato album «Cowboy Carter» del 2024. La star sarà in lizza per: Album dell'anno, Miglior album country, Migliore canzone country (per Texas Hold 'Em), Migliore performance duo/gruppo per «II Most Wanted» feat. Miley Cyrus e Migliore Americana per «Ya Ya».

Beyoncé è seguita da Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone, tutti a quota 7 nomination. Sei invece le nomination per Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor Swift.

La 67esima edizione dei Grammy Awards si terrà il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles.

Ecco tutte le nomination:

Album dell'anno:

André 3000 – New Blue Sun

Beyoncé – Cowboy Carter

Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft

Chappell Roan – The Rise And Fall Of A Midwest Princess

Charli XCX – Brat

Jacob Collier – Djesse Vol. 4

Sabrina Carpenter – Short N' Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Migliore registrazione:

The Beatles – Now And Then

Beyoncé – Texas Hold 'Em

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli XCX – 360

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Taylor Swift featuring Post Malone – Fortnight

Canzone dell'anno:

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Taylor Swift featuring Post Malone – Fortnight

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Texas Hold – Em – Beyoncé

Miglior nuovo artista:

Benson Boone

Doechii

Chappell Roan

Khruangbin

Raye

Sabrina Carpenter

Shaboozey

Teddy Swims

Miglior interpretazione pop solista

Beyoncé – Bodyguard

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – Apple

Sabrina Carpenter – Espresso

Miglior registrazione pop dance:

Madison Beer – Make You Mine

Charli XCX – Von Dutch

Billie Eilish – L'Amour De Ma Vie (Over Now extended edit)

Ariana Grande – Yes, And?

Troye Sivan – Got Me Started

Miglior performance pop di un duo o un gruppo:

Gracie Abrams featuring Taylor Swift – US.

Beyoncé featuring Post Malone – Levii's Jeans

Charli XCX & Billie Eilish – Guess

Ariana Grande, Brandy & Monica – The Boy Is Mine

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Migliore album R&B:

Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Lalah Hathaway – Vantablack

Muni Long – Revenge

Lucky Daye – Algorithm

Usher – Coming Home

Migliore performance R&B:

Jhené Aiko – Guidance

Chris Brown – Residuals

Coco Jones – Here We Go (Uh Oh)

Muni Long – Made For Me (Live on Bet)

SZA – Saturn

Migliore canzone rap:

Future, Metro Boomin, & Kendrick Lamar – Like That

Glorilla – Yeah Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Rapsody & Hit-Boy – Asteroids

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign, & Rich The Kid Ft. Playboi Carti – Carnival

Miglior album rap:

Common & Pete Rock – The Auditorium Vol. 1

Doechii – Alligator Bites Never Heal

Eminem – The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Future & Metro Boomin – We Don't Trust You

J. Cole – Might Delete Later

Migliore canzone rock:

The Black Keys – Beautiful People (Stay High)

Green Day – Dilemma

Idles – Gift Horse

Pearl Jam – Dark Matter

St. Vincent – Broken Man

Miglior album di musica alternativa:

Brittany Howard – What Now

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Nick Cave & The Bad Seeds – Wild God

St. Vincent – All Born Screaming

Migliore performance di musica alternativa:

Cage The Elephant – Neon Pill

Nick Cave & The Bad Seeds – Song Of The Lake

Fontaines D.C. – Starburster

Kim Gordon – Bye Bye

St. Vincent – Flea

Migliore album rock:

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviours

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Matter

Jack White – No Name

Migliore album country:

Beyoncé – Cowboy Carter

Post Malone – F-1 Trillion

Kacey Musgraves – Deeper Well

Chris Stapleton – Higher

Whirlwind – Lainey Wilson

Produttore dell'anno (Non-Classical):

Alissia

Daniel Nigro

Dernst «D'Mile» Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

