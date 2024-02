Il rapper statunitense Killer Mike Keystone

Poco dopo avere vinto tre premi ai Grammy Awards 2024, il rapper Killer Mike è stato arrestato per un alterco mentre era in corso la cerimonia. Lo ha reso noto la polizia di Los Angeles.

Killer Mike, all'anagrafe Michael Render, è stato portato al commissariato per essere identificato e rilasciato poco dopo.

L'arresto è avvenuto un'ora dopo l'inizio della cerimonia nelle vicinanze dell'arena Crypto.com: in un video postato sui social un giornalista dell'Hollywood Reporter ha mostrato il rapper in manette mentre veniva portato via dalla polizia. Le immagini erano arrivate poco dopo che l'artista era salito sul palco per celebrare i tre premi vinti nel pre-show per il suo lavoro in oltre un decennio.

Oltre al Grammy per il miglior album rap, Michael aveva vinto per la migliore canzone rap e per la migliore performance rap in Scientists and Engineers in collaborazione con André 3000, Future e Eryn Allen Kane.

«Non ditemi più che sei troppo vecchio o che è troppo tardi», aveva celebrato il cantante di Atlanta che ha 48 anni ed è anche un attivista civico, poco prima di esser portato via in manette lasciando i fan a chiedersi le ragioni dell'arresto.

Render aveva vinto il suo ultimo Grammy nel 2003. Aveva debuttato nella musica nel 2000 come ospite dell'album degli Outkast Stankonia.

