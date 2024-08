La prima concorrente ufficiale è Jessica Morlacchi (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Il nome della prima concorrente della Casa più spiata d'Italia è stato ufficialmente annunciato: Jessica Morlacchi, cantante e opinionista, entrerà a far parte del cast del «Grande Fratello», in arrivo su Canale 5 il 16 settembre.

Covermedia

Tutto pronto per la nuova edizione del «Grande Fratello», in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre.

La prima concorrente ufficiale è Jessica Morlacchi. L'indiscrezione arriva da Tvblog, ma la pronta reazione di Alfonso Signorini conferma che è il nome è sicuro.

Un applauso è stato infatti utilizzato dal conduttore e autore del reality di Canale 5 per commentare il tweet del noto blog. La notizia ha anche smentito i contatti di Signorini con due vip.

Grande fratello, mai cercati Ceccon e Iovino, ci sarà Jessica Morlacchi (Retroscena TvBlog) • Per due personaggi che non sono mai stati chiamati dal Grande fratello, eccone uno che ci sarà, Vediamo i dettagli https://t.co/fQIvJLwauh — Tvblog.it (@tvblogit) August 9, 2024

In particolare quelli col nuotatore Thomas Ceccon, fresco medagliato alle Olimpiadi di Parigi, e del personal trainer Cristiano Iovino, noto anche come l'uomo del caffè di Ilary Blasi. Nessuno della produzione li ha mai contattati.

Sui social la notizia della partecipazione di Morlacchi al GF è stata accolta con grande favore e molti sognano un confronto di fuoco con Memo Remigi, reo di aver palpeggiato qualche tempo fa l'artista durante una puntata di «Oggi è un altro giorno» di Serena Bortone su Rai1.

Classe 1987, Morlacchi è diventata nota da ragazzina come leader della band Gazosa. In TV ha partecipato a «Ora o mai più» e «Tale e Quale Show». È stata opinionista della Bortone per ben tre anni.

Covermedia