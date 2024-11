Grande Fratello

Nuovi ingressi nella Casa più spiata d'Italia per risollevare gli ascolti flop dell'ultimo periodo.

Secondo quanto spifferano Davide Maggio e TvBlog, quattro nuovi inquilini varcheranno la porta rossa di Cinecittà. L'obiettivo è semplice: creare nuove dinamiche nel reality e risollevare gli ascolti, sempre più in calo nelle ultime settimane.

Tra i nuovi ingressi attesi nel programma di Alfonso Signorini, ci sarà Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021. La ragazza, 23 anni, originaria del quartiere Scampia di Napoli, è già apparsa in tv al fianco di Enrico Papi.

Dovrebbe varcare la porta rossa anche Bernardo Cherubini, attore e fratello maggiore del noto cantante Lorenzo Cherubini, conosciuto come Jovanotti. E poi una coppia madre-figlia, quella composta da Maria Monsè e Perla Maria. La showgirl aveva già partecipato al reality nel 2018, nella terza edizione vip condotta da Ilary Blasi. È probabile che le due, così come le Non è la Rai, giochino come concorrente unico.

Quest'anno il reality show non sta brillando negli ascolti, tanto che potrebbe chiudere prima del previsto.

