La giornalista e volto del TG

Un volto decisamente nuovo e per certi versi inaspettato apparirà nello studio de «Il Grande Fratello». Lo ha deciso l’azienda, ma la giornalista Cesara Buonamici non lascia il TG: «Me lo ha chiesto Pier Silvio Berlusconi».

Aria di novità in casa Mediaset: Cesara Buonamici si calerà nei panni di opinionista nel reality «Grande Fratello».

Una scelta che tenta di ripulire l’allure trash veicolato negli ultimi anni dalle precedenti conduzioni.

«In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…», spiega nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera Cesara, che non teme di venire svilita nel suo ambito professionale.

«Continuerò la regolare turnazione in conduzione al TG delle 20, senza nessuna decurtazione, e di questo ringrazio l’azienda. Il mio lavoro mi piace molto, ma soprattutto mi mantiene in una dimensione di continua presenza negli avvenimenti del mondo, e questo aiuta ad analizzare e capire i fatti, ovunque ti trovi».

«Sono compressa tra due sentimenti»

La giornalista fa spallucce di fronte ai detrattori che potrebbero puntare il dito proprio sul cambio di direzione artistica.

«Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso.»

«È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio».

Il compito di Cesara sarà quello di supportare il collega Alfonso Signorini.

«Diciamo la verità, qui la «spalla» sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti».

