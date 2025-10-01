Salvo Veneziano ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello. Salvo Veneziano / Facebook

Salvo Veneziano, noto per la sua partecipazione alla prima edizione del reality show, racconta le tensioni con Cristina Plevani e il successo economico ottenuto grazie alla sua esperienza televisiva.

Hai fretta? blue News riassume per te Salvo Veneziano ha partecipato al primo Grande Fratello per comprarsi una casa, senza cercare la fama, e non è mai stato nominato per l’eliminazione.

Durante il reality si è distinto per il suo spirito scherzoso e le canzoni, ma è rimasto famoso anche per alcune gaffe culturali, come aver confuso Dante con Santi Licheri.

Grazie alla popolarità e ai consigli di Maurizio Costanzo, ha trasformato la sua esperienza televisiva in successo imprenditoriale, aprendo numerose pizzerie e gestendone due ancora attive oggi. Mostra di più

Salvo Veneziano, conosciuto come il pizzaiolo del primo Grande Fratello, ha partecipato al reality con l'obiettivo di acquistare una casa. All'epoca era l'unico concorrente sposato e padre di due figli. Nonostante non abbia vinto, nessuno lo nominò mai per l'eliminazione.

In una recente intervista a «Oggi», ha dichiarato: «Non cercavo la fama, volevo solo comprarmi una casa».

Durante la sua esperienza, Salvo si è distinto per il suo spirito scherzoso e le sue canzoni, anche se non brillava per cultura generale. È rimasto famoso per una gaffe in cui confuse Dante Alighieri con Santi Licheri, ex giudice di «Forum».

L'accordo dei tre finalisti

Alla fine rimasero in gara lui, Pietro Taricone e Cristina Plevani, che vinse il premio di 250 milioni di lire nel 2000. Salvo ha rivelato che avevano un accordo: chiunque avesse vinto avrebbe condiviso il premio con gli altri due.

Tuttavia, Cristina ha negato la cosa e ha tenuto tutto per sé. Salvo sostiene che avrebbe mantenuto la promessa, poiché per lui la parola data è sacra.

Nonostante le tensioni con Cristina, Salvo è ancora in contatto con gli altri partecipanti tramite un gruppo WhatsApp. La donna è spesso l'ultima a intervenire e non ha informato nessuno della sua partecipazione come opinionista nella nuova edizione del reality.

Salvo si chiede se le azioni di Cristina siano genuine o motivate da interesse personale. Non si seguono nemmeno sui social media. Salvo ha espresso dubbi sulle capacità dell'ex vincitrice come opinionista, pur riconoscendo le sue abilità in altri ambiti.

I consigli di Maurizio Costanzo

Anche se non ha vinto il Grande Fratello, Salvo ha tratto un notevole profitto dalla sua partecipazione. Ha guadagnato tre miliardi di lire in cinque anni grazie alla sua popolarità e ai consigli di Maurizio Costanzo, che lo ha incoraggiato a investire i suoi guadagni.

Questo lo ha portato ad aprire la sua prima pizzeria e, successivamente, 19 locali, di cui 17 pizzerie. Attualmente gestisce due pizzerie operative a Monza e Cologno.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.