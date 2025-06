Alfonso Signorini

Signorini punta sulla Pettinelli e la Orlando come nuove opinioniste. Addio a Buonamici e Luzzi?

Covermedia Covermedia

Il «Grande Fratello» si prepara a celebrare il suo 25° anniversario con un'edizione speciale, denominata «Grande Fratello Gold», prevista per settembre 2025.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini, confermato alla conduzione, sta pianificando un rinnovamento nel parterre degli opinionisti. Le attuali opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, potrebbero non essere riconfermate.

Al loro posto, si vocifera l'arrivo di due volti noti: Anna Pettinelli, già insegnante di canto ad «Amici», e Stefania Orlando, ex concorrente del «Grande Fratello».

La Pettinelli, apprezzata per la sua schiettezza e presenza scenica, ha già fatto una breve incursione nella Casa durante l'ultima edizione per sostenere l'amica Orlando. La sua performance ha colpito positivamente il pubblico e potrebbe aver convinto Signorini a considerarla per il ruolo di opinionista.

L'edizione «Gold» del «Grande Fratello» ricca di novità

Tuttavia, la partecipazione della Pettinelli non è ancora certa, poiché attualmente è impegnata con Maria De Filippi, e il programma richiede un impegno costante. Resta da vedere se sarà possibile conciliare i due ruoli.

Per quanto riguarda Stefania Orlando, il suo nome circola con insistenza come possibile sostituta di Beatrice Luzzi. La Orlando, con la sua esperienza nel reality e la sua personalità vivace, potrebbe portare una nuova energia al programma.

L'edizione «Gold» del «Grande Fratello» promette quindi di essere ricca di novità, sia per quanto riguarda i concorrenti, che potrebbero essere ex partecipanti storici, sia per il team in studio. Resta da attendere conferme ufficiali per scoprire se queste indiscrezioni si concretizzeranno.