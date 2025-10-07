Una discussione con alcuni inquilini ha portato a una dura reazione di Grazia 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/tnQwR3loUr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 6, 2025

Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello, si fa notare per esplosioni di rabbia legate a un passato difficile e a traumi personali.

Hai fretta? blue News riassume per te Grazia si è scontrata con Domenico e ha reagito piangendo e urlando durante la prima settimana del Grande Fratello.

La lotta con i cuscini notturna e la sfuriata in confessionale contro Giulia hanno evidenziato la sua fragilità emotiva.

Simona Ventura ha spiegato che le reazioni di Grazia riflettono dolore e traumi passati, trasformabili in un percorso di crescita personale. Mostra di più

Spesso dietro una reazione apparentemente aggressiva si nasconde una persona fragile con un passato difficile.

È il caso di Grazia Kendi, che nella prima settimana al Grande Fratello si è fatta notare per le sue esplosioni di rabbia verso alcuni coinquilini.

Como sottolineato anche da «Leggo.it», tre episodi in particolare hanno messo in luce il suo carattere: prima, una discussione con Domenico, che l’ha accusata di non aver fatto nulla nella vita, portandola a piangere dopo avergli urlato contro.

Poi, la notte, una lotta con i cuscini tra i coinquilini l’ha fatta infuriare, disturbando il suo sonno.

Infine, in confessionale, una sfuriata contro la sua amica Giulia, commossa per il compleanno festeggiato in casa invece che con la famiglia: «Sei una miracolata, a 20 anni festeggi il compleanno al GF, perché piangi?», ha urlato Grazia.

Il commento, però, è stato trasmesso durante la diretta e ha ferito Giulia, nonostante le scuse della coinquilina.

Ventura in versione psicologa

Simona Ventura ha cercato di comprendere le radici della rabbia di Grazia: «Mi ha colpito molto la rabbia che ti è venuta fuori in molte situazioni, ho visto in te frustrazione e dolore che vengono da lontano».

In un nuovo video, la ragazza ha raccontato il suo passato: «Sono 25 anni che vivo di angoscia, ho fatto una vita di m****… se avessi detto: "A 8 anni ho subito un abuso, a 13 ho perso la causa", sarei stata la preferita?», le parole hanno lasciato lo studio in silenzio.

La conduttrice ha aggiunto: «Nelle tue reazioni ho letto tanto dolore che non sei riuscita a gestire. Domenico ti ha toccato punti scoperti, ma queste sfuriate possono essere il primo passo per affrontare il tuo "mostro" e imparare a gestirlo».

In casa, Donatella appare sinceramente colpita dalla storia di Grazia, mentre Francesca, pur mostrando rispetto, non giustifica l'eccessiva rabbia: «Ho rispetto per la tua storia, ma non giustifico la tua cattiveria in più occasioni».