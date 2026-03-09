  1. Clienti privati
16 concorrenti Tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, ecco il cast del «Grande Fratello Vip» 2026 

Covermedia

9.3.2026 - 11:00

Ilary Blasi
Ilary Blasi
Covermedia

Sedici concorrenti pronti a entrare nella Casa più spiata d'Italia: tra volti storici della televisione, ex protagonisti dei reality e nuovi personaggi dello spettacolo, il reality di Canale 5 prepara una stagione che promette dinamiche accese.

Covermedia

09.03.2026, 11:00

09.03.2026, 11:34

Il conto alla rovescia è iniziato: la nuova edizione di «Grande Fratello Vip» si prepara a riaprire la porta rossa con un cast che mescola personalità televisive, protagonisti dei reality e nuovi volti pronti a mettersi alla prova davanti alle telecamere.

Tra i nomi più noti spiccano Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, tre figure molto conosciute dal pubblico televisivo. Accanto a loro entreranno nella Casa anche il ballerino Raimondo Todaro, la showgirl Paola Caruso e il comico Dario Cassini.

A rappresentare il mondo dell'imitazione e della comicità ci sarà invece Francesca Manzini.

Nel gruppo dei concorrenti figurano anche alcuni personaggi già legati al mondo dei reality e dei social. Tra questi il rapper GionnyScandal e Nicolò Brigante, già noto al pubblico di «Uomini e Donne».

A loro si aggiungono Lucia Ilardo e Raul Dumitras, entrambi passati dal programma «Temptation Island».

Il cast si completa con Ibiza Altea, Blu Barbara Prezia, Giovanni Calvario e Renato Biancardi, pronti a vivere l'esperienza della Casa più famosa della televisione italiana.

La formula resta quella che ha reso il programma uno dei reality più seguiti degli ultimi anni: convivenza sotto lo stesso tetto, prove settimanali, nomination e relazioni che cambiano rapidamente tra alleanze, tensioni e momenti emotivi.

Con sedici concorrenti pronti a varcare la soglia della Casa, la nuova stagione di «Grande Fratello Vip» si prepara così a riportare in tv uno dei format più longevi e discussi del piccolo schermo.

