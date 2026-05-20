Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»

Alessandra Mussolini (foto d'archivio) KEYSTONE

L'ex parlamentare celebra la vittoria nell'ottava edizione del reality. Rivela di aver trovato conferma nelle sue scelte nonostante i dubbi altrui. La sconfitta, Antonella Elia, si sfoga.

Hai fretta? blue News riassume per te L'edizione 2026 del reality «Grande Fratello Vip» è stata vinta da Alessandra Mussolini.

L'ottava edizione, in onda su Canale 5, è stata condotta da Ilary Blasi.

La vincitrice, ex parlamentare, ha trionfato nonostante i consigli contrari di amici e conoscenti: «Tutti mi avevano detto di non farlo: Ma che fai Ale?».

All'interno della Casa ha stretto legami profondi con i più giovani Lucia Ilardo e Gionny.

Il percorso non è stato privo di conflitti. Lo scontro più difficile è avvenuto con Antonella Elia. L'episodio le ha ricordato i litigi passati con sua nonna Romilda. Mostra di più

Alessandra Mussolini è la vincitrice dell'ottava edizione del «Grande Fratello Vip». La romana ha trionfato nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La sua esperienza televisiva è stata un viaggio senza filtri.

La ex parlamentare ha mostrato lati inediti della sua personalità e delle sue fragilità. Ha affrontato temi come l'infanzia difficile e il peso del suo cognome storico.

La conferma di una scelta coraggiosa

La decisione di partecipare al programma è stata contestata da molti. Lei ha scelto di ignorare i consigli contrari dei suoi conoscenti. «Perché sono matta e perché tutti mi avevano detto di non farlo: Ma che fai Ale?», ha spiegato la vincitrice, come riportato da «tgcom24».

Ha poi aggiunto con soddisfazione di aver avuto ragione. La vittoria rappresenta per lei una dedica speciale, rivolta a chi dubitava delle sue capacità.

La 63enne ha rivelato i suoi piani per il primo giorno da «donna libera». Intende ricreare un confessionale nello sgabuzzino di casa sua. Ritiene che avere un posto dove sfogarsi sia fantastico.

Legami intergenerazionali e nuove abitudini

All'interno della Casa ha stretto legami profondi, in special modo con Lucia Ilardo e Gionny. I giovani concorrenti le hanno trasmesso serenità e spontaneità.

«Al Grande Fratello Vip sono stata bene con i più giovani», ha raccontato. Questi rapporti l'hanno aiutata a superare i momenti più duri. Lucia in particolare è stata vicina quando lei voleva andarsene.

L'esperienza ha modificato anche le sue abitudini quotidiane. Non sente più l'esigenza di avere un bagno privato. Ha anche smesso di mettere lo zucchero nel cappuccino.

La lontananza dalla famiglia è stata l'aspetto più difficile da gestire, ma sapeva però di avere il loro supporto nonostante la distanza.

Momenti di tensione e gioia

Il percorso non è stato privo di conflitti. Lo scontro più difficile è avvenuto con Antonella Elia. L'episodio le ha ricordato i litigi passati con sua nonna Romilda.

«Quando ho litigato con Antonella mentre stavo mangiando quel piatto di spaghetti in brodo», ha ricordato. In quel momento ha sentito forte l'impulso di reagire.

Tuttavia il ricordo più bello rimane il legame creato con gli altri partecipanti. La vittoria finale corona un percorso fatto di leggerezza. «Sono stata leggera e sono diventata una grandissima… Cessna», ha concluso ridendo.

Assenza di cellulare e le lettere cartacee

La nativa di Roma non ha sentito la mancanza del cellulare, che non le è mancato durante la permanenza. Ha invece apprezzato molto di più le lettere cartacee ricevute.

Ha dichiarato, ridendo, che potrebbe tenere spento il telefonino ancora per un giorno.

Alcune reazioni

È «libero.it» a riportare il commento di Antonella Elia, seconda classificata e rivale storica della vincitrice nel reality: «Sicuramente mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina».

Diverso il tono di Lucia Ilardo, altra concorrente nel corso del programma ha legato molto con la Mussolini: «Sono felicissima che ha vinto Alessandra, è come se l’avessi vinto io perché per me lo ha vinto già dal giorno 1».