Blasi e Hunziker in pole, verifiche in corso dopo l'intervento del Codacons.

Futuro incerto per il «Grande Fratello Vip».

Il reality attraversa una fase delicata dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini dagli impegni Mediaset. Una scelta maturata nel pieno del clamore mediatico seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che hanno chiamato in causa il conduttore sul piano professionale, spingendo l'azienda a valutare con prudenza la situazione e ad avviare verifiche interne.

Alla vicenda si è aggiunta anche la presa di posizione del Codacons, che in una nota ufficiale ha chiesto la sospensione cautelativa del programma, sollecitando controlli da parte delle autorità competenti sulla trasparenza delle procedure di selezione dei concorrenti e sulla correttezza complessiva del format. Una richiesta che amplia il perimetro della questione, spostando l'attenzione dal singolo conduttore all'impianto editoriale del reality.

In questo scenario di incertezza, prende corpo il toto-conduttore. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la prossima edizione – ipotizzata per la primavera 2026 – potrebbe segnare un cambio di guida. Tra i nomi più accreditati emergono Ilary Blasi, già alla conduzione del programma tra il 2016 e il 2018, e Michelle Hunziker, volto storico e trasversale del palinsesto Mediaset.

La rosa delle ipotesi comprende anche Myrta Merlino, Veronica Gentili e Simona Ventura, profilo esperto indicato come possibile figura di transizione in una fase di ridefinizione del format.

Dal canto suo, Mediaset ha ribadito che ogni decisione verrà assunta «sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati», mentre Endemol Shine Italy ha confermato l'avvio delle verifiche previste dalle procedure interne.

In attesa di sviluppi ufficiali, il dossier resta aperto. La priorità resta chiudere gli accertamenti e definire una nuova guida editoriale per il «Grande Fratello Vip», chiamato a recuperare stabilità e credibilità in vista della prossima stagione televisiva.