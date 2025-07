Filippo Bisciglia

Il reality estivo – condotto da Bisciglia per la Fascino di Maria De Filippi – sfiora il 30% di share e conferma un magnetismo sempre più forte con il pubblico.

Se c'è un programma che – piaccia o meno – cresce puntata dopo puntata, quello è «Temptation Island». La 14esima edizione, in onda su Canale 5 dal 3 al 31 luglio 2025, mantiene un successo impressionante: la seconda puntata, trasmessa giovedì 10 luglio, ha raccolto ben 3.697.000 spettatori con il 29,6% di share.

Filippo Bisciglia, intervistato da «Repubblica», spiega: «In questi anni il pubblico si è affezionato a Temptation perché si immedesima nelle storie. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che... vivono le coppie. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante».

Racconta anche di menù dedicati – «pizza più birra e patatine» – e delle live reaction nei locali davanti ai maxischermi: è un appuntamento estivo che crea «attesa», e la paragona all'iconico «Festivalbar».

Bisciglia respinge l'etichetta «trash»

Riguardo a Maria De Filippi, dichiara: «Stare vicino a Maria è già un consiglio... È la più grande lavoratrice. Vedere la capa arrivare per prima e andare via per ultima, è uno stimolo per tutti».

Bisciglia respinge l'etichetta «trash»: «È trash quello che circonda la trasmissione... tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. Non lo siamo perché stiamo molto attenti, parliamo di sentimenti. Gli altri possono spingersi di più, ma noi non siamo la Spagna».