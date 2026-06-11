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Vicino ad Arcore Grave incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, un'auto si scontra frontalmente con la sua

Sara Matasci

11.6.2026

Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi
archivio KEYSTONE

Pier Silvio Berlusconi è uscito praticamente illeso da un violento scontro avvenuto mercoledì sera in Brianza. Per lui solo lievi contusioni e nessun cambiamento agli impegni in agenda.

Sara Matasci

11.06.2026, 14:38

11.06.2026, 14:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Momenti di apprensione per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di mercoledì 10 giugno.
  • L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30 lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore.
  • Il 57enne stava facendo ritorno alla propria abitazione dopo aver lasciato gli uffici di Cologno Monzese, quando una vettura proveniente in senso opposto avrebbe improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia sulla quale stava procedendo.
  • Nonostante la violenza dell'impatto, l'amministratore delegato di Mediaset ha riportato soltanto lievi contusioni e le sue condizioni non destano preoccupazione.
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Momenti di apprensione per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30 lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore.

Il 57enne stava facendo ritorno alla propria abitazione dopo aver lasciato gli uffici di Cologno Monzese, quando una vettura proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia sulla quale stava procedendo.

Lo scontro, di fatto frontale, ha provocato ingenti danni alla parte anteriore dell'auto guidata da Berlusconi, con l'attivazione di tutti gli airbag presenti a bordo.

Grazie ai dispositivi di sicurezza del veicolo e all'utilizzo della cintura, l'amministratore delegato di Mediaset ha riportato soltanto lievi contusioni e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le condizioni di salute

Secondo quanto emerso nelle ore successive, Pier Silvio Berlusconi sta bene e non sono previste modifiche alla sua agenda.

Confermata, infatti, la partecipazione agli appuntamenti programmati, tra cui la commemorazione per il terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio, deceduto il 12 giugno del 2023, prevista nella sede di Mediaset con la presenza dei collaboratori del gruppo.

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