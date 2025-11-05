  1. Clienti privati
Tragedia a Londra Grave lutto per William e Kate: è morto un loro carissimo amico e coetaneo

5.11.2025 - 09:44

La cerchia di amici del principe William è stata colpita da un tragico evento. Ben Duncan, 45 anni, è deceduto dopo una caduta dal tetto di un hotel londinese.

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ben Duncan, 45 anni e amico del principe William, è deceduto dopo una caduta dal tetto del Trafalgar St James Hotel a Londra.
  • La polizia, allertata poco prima dell'incidente, ha confermato che non ci sono sospetti di terzi; i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto.
  • Ex compagno di studi di William e Kate a St Andrews, era volto noto della TV britannica (Big Brother, Come Dine With Me, Celebrity Coach Trip).
Un tragico evento ha colpito il gruppo di amici più vicini al principe William e alla principessa KateBen Duncan, un uomo di 45 anni, ha perso la vita cadendo dal tetto di un hotel situato nel cuore di Londra.

Come riferito dai media, fra cui «People», l'incidente è avvenuto giovedì sera della scorsa settimana, intorno alle 23, presso il Trafalgar St James Hotel nel West End.

Le autorità hanno riferito che Duncan era stato avvistato sul tetto e che la polizia era stata allertata, ma non è riuscita a intervenire in tempo. La caduta, avvenuta da circa sette piani, è stata fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

La polizia ha confermato al «Daily Mail» che non ci sono sospetti di coinvolgimento di terzi.

Compagno di studi di William e Kate

Ben Duncan era conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a vari programmi televisivi britannici, tra cui il Grande Fratello, e per la sua presenza in altri reality show come «Come Dine With Me» e «Celebrity Coach Trip».

L'uomo aveva studiato all'Università di St. Andrews, dove aveva stretto un legame di amicizia con William e Kate. Durante quegli anni, fu tra i primi a notare la nascente relazione tra la coppia reale, mantenendo sempre discrezione e rispetto per la loro privacy.

