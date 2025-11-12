  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Greta Lee si unisce a Woody e Buzz nel nuovo «Toy Story 5»

Covermedia

12.11.2025 - 09:30

Greta Lee
Greta Lee

L'attrice di «Past Lives» entra nel cast del nuovo capitolo Disney-Pixar, dando voce a un tablet intelligente che rivoluziona il mondo dei giocattoli. Nel trailer, un messaggio inquietante: «L'era dei giocattoli è finita».

Covermedia

12.11.2025, 09:30

12.11.2025, 09:49

È ufficiale: Greta Lee, l'attrice rivelazione di «Past Lives», entra a far parte dell'universo di «Toy Story».

La star, amata per la sua eleganza magnetica e la profondità dei suoi personaggi, presta la voce a Lilypad, un tablet intelligente che rappresenta la nuova frontiera della tecnologia tra i giocattoli più amati del cinema.

Nel primo trailer di «Toy Story 5», diffuso da Disney e Pixar, Woody, Buzz e Jessie tornano in scena insieme alle voci storiche di Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack.

Ma l'attenzione è tutta per il nuovo arrivo: un dispositivo digitale che si autodefinisce «una nuova minaccia per il tempo del gioco». Lo slogan del teaser è chiaro e provocatorio: «L'era dei giocattoli è finita».

Il film

Il film, diretto da Andrew Stanton e McKenna Harris, promette di esplorare con ironia e malinconia il rapporto tra nostalgia e modernità.

«È stato un viaggio esilarante e commovente scoprire come i nostri giocattoli storici possano reagire al mondo della tecnologia di oggi», hanno spiegato i due registi. «Siamo entusiasti di offrire al pubblico questa prima anticipazione».

Nel cast vocale spicca anche Conan O'Brien, che darà la voce a Smarty Pants, un assistente digitale per l'addestramento al vasino. Dopo la scomparsa di Carl Weathers lo scorso anno, Ernie Hudson raccoglierà invece l'eredità del personaggio di Combat Carl.

Greta Lee, già apprezzata in «Spider-Man – Un nuovo universo», «The Morning Show» e «Russian Doll», è sposata dal 2014 con l'attore e produttore Russ Armstrong, con cui ha due figli.

«Toy Story 5» uscirà nei cinema statunitensi il 19 giugno 2026.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Tra diari personali e un tentato bacio a Kilde, è arrivata la biografia di Odermatt
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»

Altre notizie

«The Nightingale». Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

«The Nightingale»Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

Ecco cos'è successo. Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Ecco cos'è successoElodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Film musicale. Sabrina Carpenter nel nuovo musical ispirato ad «Alice nel Paese delle Meraviglie»

Film musicaleSabrina Carpenter nel nuovo musical ispirato ad «Alice nel Paese delle Meraviglie»