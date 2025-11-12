Greta Lee

L'attrice di «Past Lives» entra nel cast del nuovo capitolo Disney-Pixar, dando voce a un tablet intelligente che rivoluziona il mondo dei giocattoli. Nel trailer, un messaggio inquietante: «L'era dei giocattoli è finita».

Covermedia Covermedia

È ufficiale: Greta Lee, l'attrice rivelazione di «Past Lives», entra a far parte dell'universo di «Toy Story».

La star, amata per la sua eleganza magnetica e la profondità dei suoi personaggi, presta la voce a Lilypad, un tablet intelligente che rappresenta la nuova frontiera della tecnologia tra i giocattoli più amati del cinema.

Nel primo trailer di «Toy Story 5», diffuso da Disney e Pixar, Woody, Buzz e Jessie tornano in scena insieme alle voci storiche di Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack.

Ma l'attenzione è tutta per il nuovo arrivo: un dispositivo digitale che si autodefinisce «una nuova minaccia per il tempo del gioco». Lo slogan del teaser è chiaro e provocatorio: «L'era dei giocattoli è finita».

Il film

Il film, diretto da Andrew Stanton e McKenna Harris, promette di esplorare con ironia e malinconia il rapporto tra nostalgia e modernità.

«È stato un viaggio esilarante e commovente scoprire come i nostri giocattoli storici possano reagire al mondo della tecnologia di oggi», hanno spiegato i due registi. «Siamo entusiasti di offrire al pubblico questa prima anticipazione».

Nel cast vocale spicca anche Conan O'Brien, che darà la voce a Smarty Pants, un assistente digitale per l'addestramento al vasino. Dopo la scomparsa di Carl Weathers lo scorso anno, Ernie Hudson raccoglierà invece l'eredità del personaggio di Combat Carl.

Greta Lee, già apprezzata in «Spider-Man – Un nuovo universo», «The Morning Show» e «Russian Doll», è sposata dal 2014 con l'attore e produttore Russ Armstrong, con cui ha due figli.

«Toy Story 5» uscirà nei cinema statunitensi il 19 giugno 2026.