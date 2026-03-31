Il percorso continua«Grey's Anatomy» rinnovata per la ventitreesima stagione
Covermedia
31.3.2026 - 11:00
La serie medica più longeva della tv americana continua il suo percorso, confermandosi tra i titoli più seguiti anche in streaming.
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31.03.2026, 11:00
31.03.2026, 11:02
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«Grey's Anatomy» è stata rinnovata per la ventitreesima stagione, segnando un nuovo record per la serie creata da Shonda Rhimes e diventata il medical drama più longevo in prima serata nella storia della televisione statunitense.
In onda dal 2005, la serie ha mantenuto nel tempo una forte presenza anche sulle piattaforme digitali: nel 2025 si è classificata come la seconda più vista in streaming negli Stati Uniti su tutte le piattaforme, secondo i dati della società di analisi Nielsen.
Protagonista è Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey, figura centrale fino alla diciannovesima stagione, quando ha ridotto il proprio coinvolgimento, continuando però come narratrice, con apparizioni occasionali e come produttrice esecutiva.
Accanto a lei, Patrick Dempsey è apparso in ogni episodio fino all'uscita del suo personaggio, il dottor Derek «McDreamy» Shepherd, avvenuta nel 2015.
Nel corso degli anni, la serie ha visto alternarsi numerosi volti di primo piano, tra cui Katherine Heigl, Sandra Oh, Sara Ramirez ed Eric Dane.
Nel cast attuale figurano Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey, James Pickens Jr. in quello di Richard Webber, Camilla Luddington nei panni di Jo Wilson e Caterina Scorsone in quelli di Amelia Shepherd.
Secondo quanto riportato da Deadline, Kevin McKidd e Kim Raver lasceranno rispettivamente i ruoli di Owen Hunt e Teddy Altman dopo il finale della ventiduesima stagione.
Prima del titolo definitivo, erano stati considerati nomi alternativi come «Doctors», «Surgeons» o «Complications», per poi diventare «Grey's Anatomy», gioco di parole che richiama il celebre manuale medico «Gray's Anatomy».