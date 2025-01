Grimes

La cantante suo malgrado è finita in una spirale di odio per il presunto saluto fascista dell'ex compagno e padre dei suoi figli.

Covermedia Covermedia

Grimes ammette di essere stanca di doversi giustificare tutte le volte per le azioni dell'ex compagno Elon Musk.

Il boss di Tesla e X è finito al centro della bufera durante la cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un presunto saluto fascista.

Alcuni fan hanno espresso la loro rabbia sui social, attaccando Grimes per il gesto di Musk e costringendo la musicista canadese a rilasciare una lunga dichiarazione per prendere le distanze dal magnate.

«È assurdo essere cancellati per le azioni dell'ex»

«Non è sano che le persone siano così sconvolte mentre io non ero ancora online e sto venendo a conoscenza di questa controversia soltanto adesso», ha iniziato.

«È assurdo che qualcuno possa essere cancellato per le azioni del suo ex, prima ancora di sapere cosa sia successo. Io non sono lui e non farò una dichiarazione ogni volta che fa qualcosa. Posso solo inviare amore in un mondo che sta soffrendo».

La priorità di Grimes, il cui vero nome è Claire Boucher, è rappresentata dal benessere dei tre figli avuti con Musk.

Battaglia legale in corso per la custodia dei figli

«Vi giuro che non è bello essere odiati tutto il tempo per cose che non so nemmeno, che non posso prevedere e che non posso controllare. Ma ho anche scelto questa strada, la accetto. Ne traggo il meglio e auguro semplicemente felicità e salute a tutti. Buon viaggio».

Un fan a quel punto ha esortato Grimes a condannare quantomeno il saluto nazi-fascista.

«Non ho problemi a denunciare il Nazismo e l'estrema destra. Questo chiarirebbe le cose?», ha risposto la cantante. «Se ci sono dubbi al riguardo, non ho problemi a espormi e a mettere le cose in chiaro».

Grimes e Musk si sono frequentati a intermittenza per quattro anni fino al 2022 e da allora conducono una battaglia legale per la custodia dei loro figli, X Æ A-Xii di quattro anni, Techno Mechanicus di due, e Exa Dark Sideræl di tre anni.