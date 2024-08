Grosso aumento delle entrate per re Carlo e la famiglia reale, ecco come mai

Re Carlo e il principe William. Keystone/AP Photo/Kin Cheung, Pool

Il rapporto finanziario annuale della famiglia reale britannica rivela un enorme aumento delle entrate del cosiddetto «Crown Estate». Per re Carlo questo significa casse più piene, anche se molti soldi sono già usciti o usciranno presto. Ecco per cosa.

Hai fretta? blue News riassume per te I reali britannici riceveranno un bel guadagno l'anno prossimo.

Il rapporto finanziario annuale della famiglia reale mostra che l'importo dovuto per l'adempimento dei suoi doveri aumenterà dell'equivalente di quasi 52 milioni di franchi, arrivando a poco meno di 150 milioni.

Il motivo dell'aumento? Le entrate del «Crown Estate» hanno subito un forte incremento.

Si tratta di un portafoglio di proprietà terriere e immobiliari, nonché dei diritti di sfruttamento economico della piattaforma continentale intorno alle coste britanniche. Mostra di più

I reali britannici riceveranno un bel guadagno il prossimo anno. Secondo l'agenzia di stampa britannica PA, il rapporto finanziario annuale della famiglia reale mostra che l'importo dovuto a re Carlo III e alla sua famiglia per l'adempimento dei loro doveri aumenterà dell'equivalente di quasi 52 milioni di franchi, arrivando a poco meno di 150 milioni.

Il motivo è che le entrate del cosiddetto «Crown Estate» sono aumentate notevolmente. Si tratta di un portafoglio di proprietà terriere e immobiliari, nonché dei diritti di sfruttamento economico della piattaforma continentale intorno alle coste britanniche.

I reali beneficiano dei parchi eolici offshore

Queste entrate alimentano il cosiddetto «Sovereign Grant», che i reali britannici utilizzano per mantenere le loro residenze in buone condizioni e per finanziare, ad esempio, i viaggi ufficiali all'estero.

L'espansione dei parchi eolici offshore nel Mare del Nord, in particolare, ha recentemente generato enormi somme di denaro. La quota destinata ai reali è stata quindi recentemente ridotta al 12%. Ciononostante, la somma a loro disposizione è in aumento.

Due elicotteri sono sulla lista della spesa

Secondo la famiglia reale, il denaro aggiuntivo sarà destinato principalmente alla ristrutturazione di Buckingham Palace, in corso da anni.

Tuttavia, per quest'anno fiscale sono in lista d'acquisto anche due nuovi elicotteri AgustaWestland AW139s, che i reali intendono utilizzare per recarsi ai loro numerosi appuntamenti ufficiali. Questi elicotteri sostituiranno due Sikorsky ormai obsoleti.

L'incoronazione è costata al palazzo 800.000 sterline

Oltre ai costi di gestione, l'anno scorso sono state registrate diverse voci più importanti. L'incoronazione, ad esempio, è costata al palazzo l'equivalente di circa 920.000 franchi, senza contare i costi della sicurezza della polizia e della partecipazione militare.

Anche i viaggi all'estero hanno avuto un impatto, con la visita di Stato della coppia reale in Kenya che è costata di più al contribuente britannico. Per voli charter e altre spese è stato speso l'equivalente di oltre 191.000 franchi.

