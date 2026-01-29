Lino Guanciale

La nuova fiction Rai «L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro» con Lino Guanciale andrà in onda il 3 e 4 febbraio.

L’attore interpreta l’ufficiale del ROS dei Carabinieri, figura chiave della fase decisiva dell’indagine.

Il progetto, annunciato da ANSA e confermato da Rai Fiction, ricostruisce i novanta giorni che hanno preceduto l’arresto del boss dopo trent’anni di latitanza, scegliendo un punto di vista istituzionale e privo di enfasi spettacolare.

La narrazione segue il lavoro silenzioso della squadra investigativa guidata dal colonnello, personaggio ispirato a Lucio Arcidiacono, senza sovrapporsi alla realtà dei fatti. In presentazione, come riportato da ANSA, l’interprete chiarisce l’impianto etico della serie spiegando che «non è la storia di un criminale, ma di uno Stato che non smette di cercare».

Una dichiarazione che definisce il perimetro del racconto e l’attenzione al metodo, all’attesa e alla pressione psicologica.

Accanto al protagonista, nel cast figurano Levante, al ritorno alla recitazione in un ruolo che affianca la dimensione privata a quella operativa, e Leo Gassmann, qui nei panni di un tecnico delle intercettazioni radio, personaggio ispirato a figure realmente coinvolte nelle indagini. Un impianto corale che amplia il racconto sul piano umano e generazionale.

La produzione si è avvalsa di consulenze giudiziarie e giornalistiche, come confermato da fonti Rai, per garantire aderenza ai fatti e rispetto del contesto storico. Nessuna mitizzazione della latitanza, ma centralità al lavoro delle istituzioni.