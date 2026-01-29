  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Guanciale guida l'indagine nella serie Rai su Messina Denaro

Covermedia

29.1.2026 - 16:30

Lino Guanciale
Lino Guanciale

La nuova fiction Rai «L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro» con Lino Guanciale andrà in onda il 3 e 4 febbraio.

Covermedia

29.01.2026, 16:30

29.01.2026, 16:37

L’attore interpreta l’ufficiale del ROS dei Carabinieri, figura chiave della fase decisiva dell’indagine.

Il progetto, annunciato da ANSA e confermato da Rai Fiction, ricostruisce i novanta giorni che hanno preceduto l’arresto del boss dopo trent’anni di latitanza, scegliendo un punto di vista istituzionale e privo di enfasi spettacolare.

La narrazione segue il lavoro silenzioso della squadra investigativa guidata dal colonnello, personaggio ispirato a Lucio Arcidiacono, senza sovrapporsi alla realtà dei fatti. In presentazione, come riportato da ANSA, l’interprete chiarisce l’impianto etico della serie spiegando che «non è la storia di un criminale, ma di uno Stato che non smette di cercare».

Una dichiarazione che definisce il perimetro del racconto e l’attenzione al metodo, all’attesa e alla pressione psicologica.

Accanto al protagonista, nel cast figurano Levante, al ritorno alla recitazione in un ruolo che affianca la dimensione privata a quella operativa, e Leo Gassmann, qui nei panni di un tecnico delle intercettazioni radio, personaggio ispirato a figure realmente coinvolte nelle indagini. Un impianto corale che amplia il racconto sul piano umano e generazionale.

La produzione si è avvalsa di consulenze giudiziarie e giornalistiche, come confermato da fonti Rai, per garantire aderenza ai fatti e rispetto del contesto storico. Nessuna mitizzazione della latitanza, ma centralità al lavoro delle istituzioni.

I più letti

Vreni Schneider: «Perché proprio Ulrike Maier? Era l'unica madre in Coppa del Mondo»
Un alto dirigente delle FFS si appropria di milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Il principe William cambia strategia: è in arrivo una specialista per salvare i Windsor
Sepp Blatter sostiene il boicottaggio dei Mondiali di calcio
La villa di Gene Hackman e Betsy Arakawa venduta un anno dopo la loro tragica morte

Altre notizie

Royal Family. Il principe William cambia strategia: è in arrivo una specialista per salvare i Windsor

Royal FamilyIl principe William cambia strategia: è in arrivo una specialista per salvare i Windsor

Ecco le date. «Taratata» torna su Canale 5 con due serate evento, ecco gli ospiti, da Max Pezzali a Emma, passando per Ligabue

Ecco le date«Taratata» torna su Canale 5 con due serate evento, ecco gli ospiti, da Max Pezzali a Emma, passando per Ligabue

Spettacolo. Il caso di abusi sessuali contro Steven Tyler va avanti: via libera al processo in California

SpettacoloIl caso di abusi sessuali contro Steven Tyler va avanti: via libera al processo in California