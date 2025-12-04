  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Guillermo del Toro riceverà il BFI Fellowship nel 2026

Covermedia

4.12.2025 - 09:50

Guillermo Del Toro
Guillermo Del Toro

Il regista messicano Guillermo Del Toro sarà insignito del più alto riconoscimento del British Film Institute durante la cerimonia prevista per maggio 2026 a Londra.

Covermedia

04.12.2025, 09:50

04.12.2025, 09:54

Guillermo del Toro sarà insignito del prestigioso BFI Fellowship, il più alto riconoscimento del British Film Institute, nel 2026.

Il celebre cineasta messicano, che di recente ha pubblicato la sua attesa versione cinematografica del romanzo gotico «Frankenstein» di Mary Shelley, riceverà il premio durante la tradizionale cena annuale del presidente del BFI, in programma a Londra nel maggio 2026.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, il riconoscimento celebra il contributo straordinario del regista al cinema e la sua inconfondibile poetica, che attraversa animazione e live action, in inglese e in spagnolo.

«È l'onore di una vita»

«È l'onore di una vita e un momento emozionante per un narratore: entrare in un pantheon così raro ed essere riconosciuto dal BFI», ha dichiarato il regista.

«Il cinema britannico mi ha profondamente influenzato e ho avuto collaborazioni lunghe e fruttuose con grandi talenti, davanti e dietro la macchina da presa, per decenni. Ringrazio tutti al BFI per questa grande distinzione. Mi impegnerò per dimostrarmi all'altezza della fiducia che ripongono in me».

Per celebrare il conferimento del Fellowship, del Toro terrà un incontro pubblico di retrospettiva al BFI Southbank di Londra, visiterà il BFI National Archive, guiderà una serie di masterclass per giovani cineasti della BFI Film Academy e curerà una rassegna cinematografica che sarà presentata successivamente sempre al BFI Southbank. Inoltre, il suo film d'esordio del 1992, «Cronos», verrà nuovamente distribuito nel maggio 2026.

«Guillermo del Toro è un cineasta straordinario»

«Guillermo del Toro è un cineasta straordinario, legato al BFI da una relazione di lunga data, che ha sempre sostenuto il talento britannico», ha commentato la presidente del BFI, Jay Hunt.

«Con il BFI Fellowship riconosciamo il suo contributo eccezionale al cinema e la magia e l'ispirazione che ha portato ai registi e al pubblico qui e in tutto il mondo».

Il regista de «La forma dell'acqua» segue così le orme dei precedenti insigniti del Fellowship, tra cui Martin Scorsese, Orson Welles, Tilda Swinton, Barbara Broccoli, Spike Lee, Christopher Nolan e Tom Cruise.

«Frankenstein», presentato in anteprima al BFI London Film Festival lo scorso ottobre, è attualmente disponibile su Netflix.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026
Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein
Ecco come raddoppiare le vostre vacanze nel 2026

Altre notizie

Una prima. Oasis: in lizza per la nuova colonna sonora di James Bond

Una primaOasis: in lizza per la nuova colonna sonora di James Bond

6 maggio 2026. Ligabue inaugura la nuova Arena Milano: annunciato un concerto-evento

6 maggio 2026Ligabue inaugura la nuova Arena Milano: annunciato un concerto-evento

Ecco come e perché. Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»

Ecco come e perchéAmy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»