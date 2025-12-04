Guillermo Del Toro

Il regista messicano Guillermo Del Toro sarà insignito del più alto riconoscimento del British Film Institute durante la cerimonia prevista per maggio 2026 a Londra.

Guillermo del Toro sarà insignito del prestigioso BFI Fellowship, il più alto riconoscimento del British Film Institute, nel 2026.

Il celebre cineasta messicano, che di recente ha pubblicato la sua attesa versione cinematografica del romanzo gotico «Frankenstein» di Mary Shelley, riceverà il premio durante la tradizionale cena annuale del presidente del BFI, in programma a Londra nel maggio 2026.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, il riconoscimento celebra il contributo straordinario del regista al cinema e la sua inconfondibile poetica, che attraversa animazione e live action, in inglese e in spagnolo.

«È l'onore di una vita»

«È l'onore di una vita e un momento emozionante per un narratore: entrare in un pantheon così raro ed essere riconosciuto dal BFI», ha dichiarato il regista.

«Il cinema britannico mi ha profondamente influenzato e ho avuto collaborazioni lunghe e fruttuose con grandi talenti, davanti e dietro la macchina da presa, per decenni. Ringrazio tutti al BFI per questa grande distinzione. Mi impegnerò per dimostrarmi all'altezza della fiducia che ripongono in me».

Per celebrare il conferimento del Fellowship, del Toro terrà un incontro pubblico di retrospettiva al BFI Southbank di Londra, visiterà il BFI National Archive, guiderà una serie di masterclass per giovani cineasti della BFI Film Academy e curerà una rassegna cinematografica che sarà presentata successivamente sempre al BFI Southbank. Inoltre, il suo film d'esordio del 1992, «Cronos», verrà nuovamente distribuito nel maggio 2026.

«Guillermo del Toro è un cineasta straordinario»

«Guillermo del Toro è un cineasta straordinario, legato al BFI da una relazione di lunga data, che ha sempre sostenuto il talento britannico», ha commentato la presidente del BFI, Jay Hunt.

«Con il BFI Fellowship riconosciamo il suo contributo eccezionale al cinema e la magia e l'ispirazione che ha portato ai registi e al pubblico qui e in tutto il mondo».

Il regista de «La forma dell'acqua» segue così le orme dei precedenti insigniti del Fellowship, tra cui Martin Scorsese, Orson Welles, Tilda Swinton, Barbara Broccoli, Spike Lee, Christopher Nolan e Tom Cruise.

«Frankenstein», presentato in anteprima al BFI London Film Festival lo scorso ottobre, è attualmente disponibile su Netflix.