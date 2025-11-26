  1. Clienti privati
Fan in visibilio I Guns N' Roses annunciano due nuovi singoli e un tour mondiale nel 2026

Covermedia

26.11.2025 - 09:30

Axl Rose & Slash
Axl Rose & Slash

La band californiana svela l'uscita dei brani «Nothin'» e «Atlas». Confermato anche il tour globale che partirà dal Messico il 28 marzo 2026 per concludersi ad Atlanta a settembre.

Covermedia

26.11.2025, 09:30

26.11.2025, 09:50

I Guns N' Roses tornano a far parlare di sé con un doppio annuncio: due nuovi singoli in arrivo il 2 dicembre e un massiccio tour mondiale che nel 2026 porterà Axl Rose e soci tra Messico, Brasile, Stati Uniti ed Europa, fino al gran finale ad Atlanta il 19 settembre.

A rendere ufficiale la notizia è stato un portavoce della band, oggi formata da Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Melissa Reese e Isaac Carpenter. I due nuovi brani – «Nothin'» e «Atlas» – entreranno subito nella setlist del gruppo, affiancando le tracce pubblicate nel 2023, «The General» e «Perhaps».

Il tour 2026 prenderà il via a Monterrey, in Messico, il 28 marzo, per poi attraversare il Brasile, proseguire negli Stati Uniti e toccare l'Europa, prima di chiudersi ad Atlanta il 19 settembre. Sono previste diverse fasi di prevendita prima dell'apertura delle vendite generali.

Le novità arrivano dopo le recenti indiscrezioni sul nuovo album dei Guns N' Roses. «C'è davvero tantissimo materiale», ha raccontato Slash a Guitar World. «È solo questione di disciplina, di sedersi e lavorarci. Ma con i Guns non puoi mai pianificare: ogni volta che lo facciamo, tutto si sgretola».

Poi l'assicurazione che i fan aspettavano: «Sta arrivando, lo so. Tutti ci stanno pensando. Succederà quando sarà il momento».

