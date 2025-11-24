Slash di Guns N' Roses in un esibizione del 2023. Keystone

Dopo il tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N' Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le icone del rock hanno annunciato che saranno di nuovo in tour nella primavera e nell'estate del 2026.

Keystone-SDA SDA

Visiteranno il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell'Unione Europea, infine negli stadi negli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour include una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni.

I Guns N' Roses hanno svelato anche l'uscita di due nuove canzoni, «Nothin» e «Atlas», disponibili dal 2 dicembre. Si tratta della prima nuova uscita del gruppo dal 2023: i due pezzi si aggiungeranno a «The General» e «Perhaps» nella scaletta del tour, al fianco delle hit e dei classici della band.

La deluxe

L'annuncio arriva pochi giorni dopo che i Guns N' Roses hanno pubblicato il loro cofanetto deluxe «Live Era '87-'93», un'edizione limitata con audio rimasterizzato e una nuova grafica.

Con le apparizioni già annunciate all'interno di festival in Messico, Brasile e Regno Unito, il tour di 31 date comprenderà una leg europea con concerti in Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia, prima che i Gnr tornino in Nord America per una serie di concerti negli Stati Uniti e in Canada.