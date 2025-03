Il batterista lascia. Covermedia

È stato il batterista più longevo della storia della rockband.

Covermedia Covermedia

Frank Ferrer lascia i Guns N' Roses dopo quasi 20 anni.

A comunicare l'uscita del batterista è stata la band con un comunicato. «I Guns N' Roses annunciano l'uscita amichevole di Frank Ferrer, il batterista più longevo della loro leggendaria carriera. La band ringrazia Frank per la sua amicizia, creatività e solida presenza negli ultimi 19 anni e gli augura il successo nel prossimo capitolo del suo viaggio musicale», legge il comunicato.

«Frank si è unito per la prima volta ai GNR per un concerto nel giugno 2006 aiutando a consolidare la sezione ritmica durante i tour successivi, comprese le loro recenti uscite dopo la reunion di Axl Rose, Slash e Duff McKagan».

L'ultimo concerto della band al completo si è tenuto il 5 novembre 2023 in Messico.

La lineup attuale del gruppo comprende Rose, Slash e McKagan, oltre a Dizzy Reed, Richard Fortus e Melissa Reese.

Ferrer si è unito ai Guns N' Roses per sostituire Bryan Brain Mantia, partecipando al tour reunion dell band «Not in This Lifetime... Tour», che si è svolto dal 2016 al 2019.