Guy Ritchie

Il regista britannico avrebbe abbandonato il progetto: ancora top secret il sostituto. Tra i protagonisti invece potrebbe unirsi al cast Dave Bautista.

Covermedia Covermedia

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione, Guy Ritchie non sarà più il regista di «Road House 2», sequel del remake del celebre film d'azione del 1989 con Patrick Swayze.

Il regista di «Snatch – Lo strappo» e «The Covenant» avrebbe lasciato il progetto, che lo avrebbe visto ancora una volta al fianco di Jake Gyllenhaal, con cui aveva già collaborato proprio in «The Covenant» e nell'imminente «In the Grey».

L'annuncio arriva a pochi mesi dalla conferma della sua partecipazione, avvenuta ad aprile. Non sono stati resi noti i motivi dell'abbandono, ma è ufficiale che il filmmaker di «Aladdin» non guiderà più il sequel targato Amazon MGM Studios.

Il film

Il primo «Road House», uscito su Prime Video nel marzo 2024, è stato un grande successo per la piattaforma, battendo diversi record di visualizzazioni e confermandosi come una delle produzioni più forti dell'anno.

Ambientato nelle Florida Keys, il film vedeva Gyllenhaal nei panni di Dalton, un ex combattente UFC che diventa buttafuori in un bar pieno di guai. Diretto da Doug Liman, il remake aveva suscitato polemiche anche per la scelta di una distribuzione esclusiva in streaming, criticata dallo stesso Liman in una lettera aperta.

Possibile coinvolgimento di Dave Bautista

I dettagli sulla trama di «Road House 2» restano top secret, e non è ancora chiaro se il film si ispirerà al sequel direct-to-video del 2006, anch'esso intitolato «Road House 2».

Una novità interessante riguarda però il possibile coinvolgimento di Dave Bautista, che sarebbe in trattative per unirsi al cast. Le riprese dovrebbero iniziare a settembre, e Amazon ha già confermato che Jake Gyllenhaal riprenderà il ruolo di Dalton.

Guy Ritchie non resta certo con le mani in mano.

Guy Ritchie, intanto, non resta certo con le mani in mano. Ha appena concluso le riprese di «Wife & Dog», un thriller con un cast stellare che include Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike e Anthony Hopkins.

Ha anche diretto due episodi della nuova serie crime «MobLand» e l'action-avventura «Fountain of Youth – L'eterna giovinezza».

Con Ritchie fuori dai giochi, resta da vedere chi prenderà le redini di uno dei sequel più attesi della stagione. Di certo, tra ritorni eccellenti e nuovi volti, «Road House 2» promette di essere uno dei titoli caldi del 2025.