Gwen Stefani

La band si esibirà in una serie di concerti al The Sphere di Las Vegas.

Covermedia Covermedia

Gwen Stefani sta per tornare nei No Doubt per un'attesissima reunion.

Come rivelato da TMZ, la band ha raggiunto un accordo per una residency da sei concerti, in programma tra maggio e giugno 2026 al The Sphere di Las Vegas. Gwen sarà la prima frontwoman a esibirsi nella location, che in passato ha ospitato storiche band come gli U2, i Backstreet Boys e i Dead & Company.

Gwen è sembrata confermare l'indiscrezione, postando un montaggio di foto di repertorio accanto ai compagni di band Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young. La 56enne non ha condiviso ulteriori dettagli, ma ha invitato i fan a cliccare su un link per ricevere ulteriori aggiornamenti sul progetto. Gwen ha inoltre condiviso su X un articolo di Billboard sulla possibile reunion dei No Doubt.

Fondato nel 1986, il gruppo ha raggiunto la fama mondiale nel 1995 con l'album «Tragic Kingdom», da cui venne estratta la hit «Don't Speak».

Dopo un tour nel 2004, i membri della band hanno intrapreso strade diverse. Nello stesso anno Gwen ha pubblicato il suo primo album da solista, «Love. Angel. Music. Baby».

Più di recente i No Doubt si sono esibiti in due occasioni: al Coachella Festival nel 2024 e al FireAid Benefit nel gennaio 2025, a sostegno delle persone coinvolte nei devastanti incendi che hanno interessato la California.