Gwyneth Paltrow

L'attrice e regina del lifestyle Gwyneth Paltrow interviene sul debutto di Meghan Markle nel mondo del benessere e della cucina con il suo brand «As Ever». Nessuna rivalità tra donne, anzi: «Ho sempre avuto l'istinto di difenderle». E sogna di portare una torta a casa Sussex.

Gwyneth Paltrow lo sa bene: quando una donna entra nel mondo del lifestyle, l'eco mediatica non tarda ad arrivare.

E così è stato per Meghan Markle, duchessa di Sussex, che dopo un soft-launch lo scorso anno, ha rilanciato a febbraio il suo marchio «As Ever», dedicato a cucina di qualità e giardinaggio.

Un progetto che in molti hanno subito paragonato a «Goop», il celebre brand fondato proprio da Paltrow nel 2008.

Ma Gwyneth, ben lontana dal voler alimentare gossip o rivalità, ha accolto con entusiasmo l'ingresso di Meghan nel settore. Intervistata da «Vanity Fair», l'attrice ha detto chiaramente: «Tutti hanno diritto di tentare qualsiasi cosa desiderino provare».

E ha poi aggiunto: «Sono cresciuta vedendo le altre donne come amiche, non come nemiche. C'è sempre abbastanza per tutte».

Tra le due donne non c'è una conoscenza diretta

A ispirarla è stata una frase della madre, Blythe Danner, che l'ha accompagnata per tutta la vita: «Un'altra donna non è mai la tua competizione... Ciò che è giusto per te, ti troverà».

E quando le viene chiesto cosa pensi della duchessa di Sussex, Gwyneth, oggi 52enne, confessa: «Mi sento sempre spinta a difendere le donne, specie quando c'è tanto rumore attorno a loro nella cultura popolare».

Nonostante i rumors, tra le due non c'è una conoscenza diretta. «Ho incontrato Meghan, mi è sembrata davvero adorabile, ma non la conosco affatto», ha raccontato Gwyneth. «Magari cercherò di superare la loro sicurezza per portare una torta a lei e al principe Harry», ha scherzato.

Lungi dall'essere una sfida tra regine del lifestyle, questa sembra piuttosto l'inizio di una solidarietà tutta al femminile, in perfetto stile Paltrow. Perché, come lei stessa sottolinea, «c'è sempre spazio per ognuna di noi».