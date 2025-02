Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk in una foto del 2019. KEYSTONE

Gwyneth Paltrow condivide il rituale che ogni anno rende speciale il 14 febbraio: una cena tra amici in cui gli uomini prendono il comando in cucina. E per chi è single? Un consiglio prezioso per celebrare l'amore per se stessi.

Covermedia Covermedia

Gwyneth Paltrow ha rivelato la romantica tradizione di San Valentino che condivide con il marito, il produttore hollywoodiano Brad Falchuk. Sposati dal 2018, i due hanno un modo speciale per celebrare la festa degli innamorati.

Attraverso la sua newsletter Goop, l'attrice ha raccontato: «Brad e io abbiamo un'abitudine consolidata per San Valentino: invitiamo alcune delle nostre coppie preferite e gli uomini preparano il pollo alla parmigiana di Jessica Seinfeld».

Per la star, la cena è un appuntamento imperdibile, tanto da definirla più speciale di quelle di Natale o del Giorno del Ringraziamento. Un'occasione unica per lei, che solitamente è la padrona della cucina.

«È sempre la mia cena preferita dell'anno: la ricetta è perfetta. Di solito i pasti in casa nostra ricadono sotto la mia responsabilità, quindi quando Brad prende in mano la situazione e mi caccia completamente dalla cucina, è come ricevere un vero regalo. Mi ricorda quanto i piccoli gesti possano essere significativi e generosi».

Un consiglio anche per i single

La Paltrow ha in serbo anche un consiglio per chi trascorrerà San Valentino da solo: «Se non avete un partner, è un ottimo momento per fermarsi e fare qualcosa di bello per se stessi, per riscoprire il significato più profondo del 14 febbraio: prendersi cura della relazione più speciale di tutte, quella con sé stessi».

L'attrice ha ricordato alcuni San Valentino vissuti in solitudine e il rituale che la aiutava a trasformare la giornata in un'esperienza arricchente: «In quelle occasioni cucinavo solo per me, magari seguendo il libro (e la filosofia) di Judith Jones The Pleasures of Cooking for One, mi versavo un bicchiere di vino e lasciavo emergere una conversazione più profonda con me stessa».

E proprio da quei momenti di solitudine è emersa una consapevolezza preziosa: «Quei giorni mi hanno sempre insegnato la stessa verità: più mi avvicino a me stessa, meglio mi sento nella mia vita, più sono a mio agio dentro di me e nelle mie relazioni con gli altri».