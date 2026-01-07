  1. Clienti privati
La rivelazione Gwyneth Paltrow licenziata da un film dopo il divorzio da Chris Martin

Covermedia

7.1.2026 - 11:00

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow

L'attrice premio Oscar è stata esclusa da un progetto cinematografico durante la separazione a causa dell'attenzione mediatica.

Covermedia

07.01.2026, 11:00

07.01.2026, 11:09

Gwyneth Paltrow è stata «licenziata» da un film nel periodo immediatamente successivo al divorzio da Chris Martin. La rivelazione è arrivata durante un'intervista al podcast «Good Hang with Amy Poehler».

Nel 2014 la coppia aveva annunciato la fine del matrimonio, durato dieci anni, definendo il percorso una «conscious uncoupling», ovvero una separazione consapevole, espressione che suscitò un ampio dibattito mediatico.

Rispondendo a una domanda della conduttrice Amy Poehler, Paltrow ha spiegato: «Dovevo fare un film, era subito dopo tutta la storia della «conscious uncoupling» con Chris. C'era molta stampa negativa e credo che il distributore abbia pensato: "È una cosa troppo delicata da gestire"».

L'attrice non ha indicato il titolo del progetto né il nome del regista, ma ha commentato l'episodio con ironia: «Stavo divorziando e poi sono stata anche licenziata».

Il termine «conscious uncoupling», introdotto nel 2009 dalla terapeuta Katherine Woodward Thomas, viene ancora oggi difeso dall'attrice, che riconosce tuttavia l'impatto emotivo che ebbe sull'opinione pubblica.

Paltrow e Martin, genitori di Apple, 21 anni, e Moses, 19, hanno finalizzato il divorzio nel 2016. L'attrice di «Sliding Doors» si è poi risposata nel 2018 con il produttore Brad Falchuk.

