La scelta di Gwyneth Paltrow di essere il volto per lo spot pubblicitario un complesso residenziale di lusso a Herzliya in Israele ha scatenato le proteste degli utenti online.

Hai fretta? blue News riassume per te Gwyneth Paltrow è la nuova testimonial per il grande progetto immobiliare «51 Park» a Herzliya, un sobborgo a nord di Tel Aviv.

Il complesso residenziale prevede la costruzione di due torri di 51 piani ciascuna, al cui interno saranno distribuiti 646 appartamenti di lusso.

Dal web le critiche non sono tardate: gli utenti sottolineano la discrepanza tra il lusso promosso dal progetto, e le condizioni di vita estreme a Gaza e in Libano. Mostra di più

L'attrice Gwyneth Paltrow è stata scelta come nuova testimonial per un grande progetto immobiliare in Israele.

Come scrive «RaiNews», la campagna pubblicitaria, avviata dal gruppo Aviv Melisron, promuove il complesso residenziale «51 Park» situato a Herzliya. Questa località è un sobborgo elegante a nord di Tel Aviv.

Il progetto prevede la costruzione di due torri di 51 piani ciascuna. Al loro interno saranno distribuiti 646 appartamenti di lusso. Gli edifici sorgeranno in una posizione strategica tra due parchi comunali.

Le riprese dello spot sono state effettuate a New York e la sua trasmissione è iniziata recentemente in Israele.

Lusso sfrenato, mentre il mondo crolla

Le reazioni sui social media non hanno tardato ad arrivare.

La notizia della collaborazione ha scatenato una forte ondata di indignazione tra gli utenti. Molti hanno sottolineato la marcata dissonanza tra il contenuto della pubblicità e la realtà attuale.

Le critiche si concentrano sul contrasto tra il lusso sfrenato delle torri e le condizioni di vita a Gaza e in Libano. Il tutto avviene nel contesto del conflitto in corso in Medio Oriente.

L'attrice ha legami personali con la regione essendo nata da un padre ebreo. Negli ultimi anni ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Israele.

Dopo gli eventi del 7 ottobre 2023 ha firmato una lettera aperta indirizzata all'allora presidente Joe Biden, che chiedeva interventi per la liberazione dei 251 ostaggi detenuti a Gaza.