Vita da star Per Gwyneth Paltrow «restare sotto il radar è diventata una priorità»

Covermedia

1.1.2026 - 11:00

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow

L'attrice spiega perché oggi proteggere la propria vita privata è fondamentale, soprattutto durante i suoi soggiorni londinesi.

Covermedia

01.01.2026, 11:00

01.01.2026, 11:02

L'attrice premio Oscar ha spiegato di essere sempre più determinata a restare lontana dai riflettori, soprattutto ora che trascorre molto tempo a Londra.

In una recente intervista rilasciata a Interview Magazine, la Paltrow ha raccontato che evitare l'attenzione è diventata una priorità, indipendentemente dal luogo in cui si trova.

«L'idea è semplicemente quella di restare sotto il radar il più possibile. Sempre. In qualunque città. Non è facile», ha dichiarato Gwyneth Paltrow.

Negli ultimi anni, ha aggiunto l'attrice, è diventata anche più ferma nel difendere i propri confini personali, arrivando – se necessario – a ricorrere a strumenti legali. «Sono stata molto chiara sul fatto che sono pronta a fare tutto ciò che è nelle mie possibilità, legalmente. Così, a Londra, le persone hanno iniziato a tenere un po' più le distanze, perché sanno che lì posso intervenire».

Gwyneth ha infine riflettuto sulla scelta di intraprendere una carriera a Hollywood, riconoscendo di non aver previsto l'impatto della fama sulla sua vita privata. «Capisco che, se scegli di diventare una celebrità, in un certo senso te la vai a cercare. Ma io volevo solo fare l'attrice», ha raccontato. «Se avessi saputo che sarebbe diventato tutto questo, avrei seriamente rivalutato la mia decisione, perché non credo faccia bene a una famiglia o alle relazioni».

