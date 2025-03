Gwyneth Paltrow

L'attrice Gwyneth Paltrow, assente dal 2019, non esclude un ritorno nei panni di Pepper Potts. Intanto il suo Tony Stark, Robert Downey Jr., rientra nel franchise... da cattivo.

Covermedia Covermedia

Gwyneth Paltrow ha lasciato intendere che «potrebbe» tornare nell'universo cinematografico Marvel.

L'attrice de «Il talento di Mr. Ripley» ha debuttato come Pepper Potts in «Iron Man» nel 2008, per poi apparire l'ultima volta in «Avengers: Endgame» nel 2019.

Dopo quella pellicola ha messo in pausa la carriera per dedicarsi a Goop, il suo impero legato al benessere, ma è tornata recentemente sul set per «Marty Supreme», film con Timothée Chalamet.

Durante una sessione di domande e risposte sulle storie Instagram, martedì, un fan le ha chiesto se il suo ritorno sullo schermo avrebbe incluso anche un film Marvel.

«La verità è che non lo so con certezza. Penso che potrei, ma non ne sono sicura. Nulla è confermato. Questa è la verità. È lo scoop interno», ha risposto l'attrice.

Il personaggio di Pepper Potts, inizialmente assistente personale di Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), è poi diventata sua moglie e CEO delle Stark Industries. In «Endgame», la si vede piangere con la figlia Morgan dopo il sacrificio di Stark per sconfiggere Thanos.

Anche Downey Jr. è pronto a rientrare nell'universo Marvel

Sette anni dopo quella scena, Downey Jr. è pronto a rientrare nel MCU con un ruolo a sorpresa: sarà il villain Victor Von Doom/Dottor Destino in «Avengers: Doomsday», in uscita nel 2026.

Durante il Q&A, un fan ha chiesto a Gwyneth se parlasse ancora ogni giorno con l'attore di «Oppenheimer».

«Non tutti i giorni, ma ci sentiamo spesso. E sapete una cosa? Il 4 aprile compirà 60 anni. È molto probabile che lo chiamerò quel giorno», ha detto sorridendo.

Nel nuovo film Marvel, accanto a Downey Jr. ci saranno Anthony Mackie nei panni di Captain America e il nuovo quartetto dei Fantastici 4: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.